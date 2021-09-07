芯片成本增加，消息称苹果产品价格将显著上涨

IT之家 9 月 7 日消息 据外媒 MacRumors 援引 Nikkei Asia 报道，消息人士表示，苹果将需要为设备芯片支付更多费用，并可能将上涨的成本转嫁给消费者。

在全球芯片供应短缺导致行业出现通胀后，苹果主要芯片供应商台积电正在涨价。报道称台积电计划的提价幅度为十年来新高。

台积电的芯片价格已经比其直接竞争对手高出约 20%，但由于材料和物流成本上升，规模较小的代工企业也提高了自己的价格。而台积电承诺在未来三年投资 1000 亿美元，这促使台积电提高价格来维持溢价，并将这些增加的成本转嫁给客户。

报道称台积电还还希望阻止客户订购超出需求的芯片，来获得生产线空间和芯片代工制造商的额外支持，这令台积电难以了解实际需求。在 10 月 1 日涨价正式生效前，客户将需要协商具体的条款。

目前，台积电仍在处理现有订单，这意味着明年产能扩大和现有订单完成后，价格上涨的影响将更加明显。消息人士表示，高通等芯片开发商将把台积电的提价转嫁给苹果等设备制造商。台积电还直接向苹果供应 A14 和 M1 等芯片。

报道指出，这预计将对智能手机和电脑等设备的零售价格产生显著影响。据推测，消费电子品牌明年将提高高端机型零售价，以抵消中端和入门级设备的影响。

同时，芯片价格预计将保持在高位，客户则要求更先进的芯片生产工艺。其他消息人士表示，芯片制造商需要降低价格“来吸引更多客户并维持利用率”，一旦需求下降，市场应该会修正。

IT之家了解到，DigiTimes 在 8 月末报道称，苹果计划提高即将上市的 iPhone 13 系列价格，以弥补主要芯片供应商台积电增加的芯片生产成本。芯片价格上涨预计明年才会完全影响到苹果。