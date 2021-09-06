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电子前线基金会：希望苹果完全放弃 CSAM 儿童保护功能

2021/9/6 22:20:50 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 6 日消息 因遭到大量用户以及部分国家和地区反对，苹果近日宣布暂缓推出 CSAM 儿童性虐待照片扫描功能，表示公司会在未来的几个月收集意见，并改进这项功能。据外媒 Wccftech 消息，电子前沿基金会 EFF 于 9 月 3 日发表文章，表示苹果 CSAM 检测功能会给 iPhone 用户的隐私和安全造成威胁。

▲ 图片来自电子前沿基金会

EFF 对苹果暂缓推出该功能、倾听意见的做法表示高兴，但是希望该公司能够更进一步，不仅仅是倾听意见，而是完全放弃这项计划。该基金会表示，这一功能的推出，还有可能将原本遭受伤害的儿童置于更大的危险之中。

官方表示，全球有 90 多个组织向苹果呼吁，不要实施 CSAM 计划。上周，EFF 向苹果发出请愿书，已经收集到了超过 2.5 万个签名。

IT之家了解到，今年 8 月德国有关部门给苹果 CEO 库克，希望苹果重新考虑其 CSAM 计划。苹果公司对这一功能解释称，不会扫描分析每个 iPhone 上的照片，而只是对 iCloud 上的照片特征数据比对。自从苹果公司发表暂缓推出 CSAM 的声明之后，截至发稿还没有更新的回应，该功能是否会正式推出，还是未知数。

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关键词：苹果CSAM

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