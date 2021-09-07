三星 Galaxy Tab S8 Ultra 曝光：搭载 Exynos 2200，性能看齐苹果 M1

IT之家 9 月 7 日消息 据 PhoneArena 报道，三星的下一带 Tab S 系列平板电脑可能有三个型号，一份来自该公司韩国本土媒体 Clien 的报道称，最高端的型号似乎将被命名为 Tab S8 Ultra，该平板也被定位为 2021 款苹果 iPad Pro 的竞争对手。

▲ 概念设计

根据韩媒 Clien 网站上的一篇文章，Galaxy Tab S8 Ultra 将搭载 Exynos 2200 处理器，这是三星即将推出的旗舰芯片，可能将配备新的 AMD GPU。根据据称的基准测试显示，该芯片性能与最新 iPad Pro 搭载的 M1 芯片处于同一水平。

Galaxy Tab S8 Ultra 的其它规格也将是顶级的，一份单独的报告称该平板电脑将配备三星最好的显示屏。不过这个消息来源说，该设备将采用高通骁龙 898 处理器。因此，三星可能会采取其旗舰手机的做法：在北美和中国使用骁龙芯片，其余市场的机型配备 Exynos 芯片，当然，目前这只是猜测。

此外，据称该设备将采用高达 12GB 的内存和 512GB 的存储空间。作为对比，苹果的 12.9 英寸 iPad Pro 拥有一个顶尖的 mini-LED 显示屏和高达 2TB 的存储空间。

据悉，Galaxy Tab S8 Ultra 的机身比 Tab S7 Plus 略大，边框非常窄。IT之家了解到，Tab S7 Plus 配备了 12.4 英寸的屏幕，据传 Galaxy Tab S8 Ultra 将提供 14.6 英寸的 120Hz 屏幕，该平板将配备 11500mAh 电池。

报道称，Galaxy Tab S8 系列平板电脑将与 Galaxy S22 系列一起亮相，Ultra 版本的供货最初可能是有限的，这款机型据说在韩国的售价约为 1320 美元（约 8514 元人民币）。