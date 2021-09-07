调查显示：近半数人对网络和智能手机造成的健康影响表示担忧

9 月 7 日消息，位于沙特阿拉伯的文化研究机构 Ithra 于近期开展了一项大型调查，调查覆盖来自 30 个国家/地区的 15,000 人。该调查结果显示，近一半（44%）的受访者对使用互联网和智能手机造成的健康影响感到担忧。

Ithra 的调查显示，全球绝大多数（88%）受访者认为，技术是推动进步的巨大力量，其最主要的正面影响包括信息获取、人与人的沟通等等。其中许多正面影响在新冠疫情期间得到了凸显，64% 的人认为技术在抗击疫情方面发挥了作用。但这也使得几乎所有人（91%）在网上花费了更多时间。

虽然有这些正面影响，但 Ithra 的研究结果也显示，人们对无限制使用这些数字技术所造成的负面影响感到担忧。

其中，在人际关系方面，42% 的受访者认为科技缩短了他们与亲人之间的共处时间，超过三分之一（37%）的受访者认为技术模糊了工作与社交生活之间的界限。子女教育也受到了影响，44% 的父母承认，他们会让孩子在不受监督的情况下使用电脑或智能手机。北美（60%）以及欧洲和中亚地区（58%）的比例更高。

关于科技对健康的影响，有一半（44%）的人表示了担忧。撒哈拉以南非洲和南亚的受访者最为担忧，这两个地区分别有 74% 和 56% 的人担心互联网对健康的负面影响，欧洲和中亚的这一比例为 27%。由于电子设备使用量的增加，年轻一代也比年长者出现了更多的身体问题：50% 的 Z 世代受访者表示使用数字设备导致疲劳、睡眠不佳和头痛。

此外，近一半（48%）的受访者在网上花费的时间超出了他们的意愿，41% 的受访者承认，不能使用设备会令他们出现脱瘾症状。睡眠不足也是一个重大问题，51% 的受访者每周都有因为使用电子设备而占用睡眠时间的情况，四分之一（24%）的受访者甚至每天都有这种情况。