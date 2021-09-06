Gartner：第二季度全球智能手机销售 3.29 亿部增长 10.8%，三星第一

IT之家 9 月 6 日消息 市场研究机构 Gartner 于 9 月公布了 2021 年第二季度全球智能手机销售数据。该季度全球总销售数量约为 3.2887 亿部，同比增长 10.8%。尽管 2021 年手机行业依旧面临着新冠疫情导致的零部件短缺，但这一销量表现仍十分优秀。Gartner 表示，部分区域 5G 网络建设迅速，促进了智能手机销量的增长。今年上半年第二波疫情，造成印度和越南等地区的一些工厂关闭，对智能手机销售产生了负面影响。

具体来看，第二季度三星手机销量第一，达到了 5770 万部，市场份额 17.6%。这一成绩得益于该品牌在今年扩大入门级和终端 5G 手机的产品线。小米排名第二，销量约 5107 万部，市场份额 15.5%。该品牌全球销量首次超越苹果，同比增长高达 80.5%。

苹果第二季度销量排名第三，约 4926 万部，市场份额 15.0%。研究机构表示，虽然 iPhone 12 系列 5G 手机的需求依旧强劲，但是上一代 iPhone 11 系列的降价，也促进了销售表现。

IT之家了解到，中国厂商 OPPO 和 vivo 分别位列第四、第五位，第二季度销量同比增长均超过 40%，达到了 3000 万部。Gartner 表示，这两家品牌在亚太地区和欧洲建设了更广泛的销售渠道，同时促销活动也使手机销量进一步增加。