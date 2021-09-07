苹果新款 MagSafe 充电器现身 FCC 数据库，有望与 iPhone 13/Pro 一同发布

IT之家 9 月 7 日消息 苹果预计将在本月举行新品发布会，发布 iPhone 13（暂定名）等新品。据外媒 9to5Mac 报道，苹果向 FCC 提交的一份文件披露了新款 MagSafe 充电器，后者有望与新 iPhone 一同推出。

报道称，本周出现在 FCC 数据库的新款 MagSafe 充电器型号为 A2548，而 iPhone 12 当前版本 MagSafe 充电器型号为 A2140。IT之家了解到，8 月 13 日，苹果向 FCC 提交了测试单元。

目前，我们尚无法根据文件判断新版本的 MagSafe 充电器有何不同。苹果有时会使用新零件编号更新配件，因为这些变化非常小，有时甚至不明显。

此外，这个文件有一些值得注意的细节。FCC 已经用八种不同的 iPhone 型号测试了新款 MagSafe 充电器。该文件将 iPhone 型号 A2341、A2172、A2176 和 A2342 描述为“Legacy Phone”，它们都是 iPhone 12 型号。同时，充电器还测试了四款未知的“新手机”，很可能是全新 iPhone 13 机型。

今年 7 月，有消息称 iPhone 13 将配备更大的磁体阵列来支持 MagSafe 技术。外媒称这可能意味着我们将能够看到部分更新的 MagSafe 配件。