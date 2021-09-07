黑客：代码揭示特斯拉 Beta 版 FSD 正在中国进行测试

特斯拉似乎正在努力将其完全自动驾驶测试版（FSD Beta）推向全球市场，该系统目前正在中国市场进行测试，并对相关人员进行业务培训。该计划似乎是特斯拉扩大其先进驾驶辅助系统范围努力的一部分。该系统连同超级充电站系统开放计划，将有助于特斯拉树立其作为电动汽车制造商和自动驾驶解决方案提供商的声誉。

本次更新由著名的特斯拉车主黑客 @greentheonly 曝光，他表示该公司的代码显示欧洲的一些特斯拉车辆目前正在运行 FSD Beta。这位令人尊敬的黑客没有具体说明在投入测试的具体 FSD Beta 版本，但他指出，FSD Beta 的所有者仍遵守严格的保密协议。

美国以外的 FSD Beta 测试似乎不仅限于欧洲，同时身为特斯拉车主的 @greentheonly 后来补充说，中国的一些特斯拉似乎正在运行该先进的驾驶员辅助系统。这表明，特斯拉正在中国对 Autopilot 功能进行测试和对相关人员进行培训，但 FSD Beta 测试人员在中国现身表明该公司正在努力将 FSD Beta 推向美国以外的全球特斯拉车主。

考虑到 FSD Beta 预计将在未来几天内呈现一些实质性的改进，@greentheonly 所提到的更新非常令人兴奋。

在上个月的推特发文中，特斯拉 CEO 马斯克表示将于本周晚些时候推出的 FSD Beta 10 将采用完全经过重新培训后的神经网络。在 FSD Beta 10 发布后，马斯克指出在能够向更大的群体推出备受期待的“FSD 下载”按钮之前，特斯拉可能需要花费数周时间对系统进行调校并修复错误。

特斯拉非常看重 FSD Beta 10。目前用户使用的 FSD Beta 版本是 9.2 版本，其在数周之前发布。起初，马斯克强调称 FSD Beta 9.3 将在 9.2 版本之后发布，不过之后他又转而表示特斯拉将直接发布 FSD Beta 10 以取代 FSD Beta 9.3。

按照马斯克的说法，FSD Beta 10 将是“下一阶层”产品，其将在 9.2 版的基础上做出一些实质性的改进。