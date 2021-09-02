统信 UOS 家庭版现已开始公测：限时领取激活名额，支持安卓应用

IT之家 9 月 2 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，统信 UOS 家庭版今日终于开放公测，各位感兴趣的小伙伴可通过招募通道进行报名。官方还表示，参与家庭版公测可享受【专属福利活动】。

iso 镜像文件下载地址：点此。

统信 UOS 家庭版官方教程以及说明文档：点此。

在统信 UOS 上玩转安卓 App，像使用手机一样使用电脑：点此。

除家庭版外，目前统信 UOS 系统共分为三个版本：个人版、专业版、社区版。下面简单介绍这几个版本的适用人群、版本信息、收费模式和下载地址等。

专业版

【适用人群】

适配厂商、党政军用户、企业用户、独立开发者、行业用户

【获取途径】

1. 该版本主要面向党政、特殊行业、企业用户，可通过商务销售途径进行镜像获取和激活授权。

2. 可通过官网下载镜像，此途径仅供适配厂商做生态合作之用，不建议个人用户下载使用。

【版本介绍】

主要面象信创市场用户（G 端）和金融、电力、能源等 B 端行业用户，产品主要用途包括：与国有整机厂商进行多架构适配，OEM 定制，以及为国有企业、政府机关、事业单位、金融单位提供操作系统国产解决方案、项目集采等。

专业版包括个人版的大多数收费增强功能，并且支持企业应用环境下的各种管理功能和网络服务的内网部署能力。该版本建议企业用户和适配厂商使用，同时为了验证、控制使用者的身份，因此需要进行身份验证，不建议个人用户尝鲜使用。

【版本特点】

l 兼容 x86、ARM、MIPS、SW 架构（包括海光、兆芯、鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、麒麟六大国产 CPU 平台）。

l 定期推送功能更新、漏洞修复，控制中心便捷操作一键升级，局域网部署更新仓库，数据更安全。

l 基于自研的 Wine 技术，确保 Windows 平台软件在统信 UOS 平台正常运行。

l 系统更为稳定，可进行集中管理。

l 可提供私有化商店服务。

l 长期支持的上游稳定版本内核 Linux4.19，提供较高的稳定性和对国产芯片的高兼容性。

l 支持配置安全启动模式，防止启动项在未经许可状态下被篡改，引起安全事件。

l x86 平台支持在全盘安装系统时进行全盘加密，实现开机认证鉴权，提高操作系统的安全防护等级，避免系统破解、数据泄露。

l 支持应用包分等级签名，确保系统中运行的应用来源安全可靠

l 默认禁止用户获取 root 权限，避免用户进行非常规的操作如系统配置修改，修改源等，造成未知的影响，引起系统不稳定

【收费模式】

收费，但支持免费 90 天试用，正式版需要激活码才可永久激活使用，激活码可通过销售渠道购买获得。支持 Ukey、场地、KMS、离线等多种激活方式。

【下载地址】

https://www.chinauos.com/resource/download-professional

个人版

【适用人群】

个人用户、家庭用户、对国产操作系统感兴趣的发烧友、首次接触 Linux 系统的用户。

【获取途径】

可通过 www.chinauos.com 网站注册账号登录后，在资源中心 — 镜像下载页面直接下载，无需实名认证。

【版本介绍】

主要面向普通用户（C 端），产品主要适配 X86 架构 CPU，满足用户日常生活、学习、办公、娱乐的需求。

【版本特点】

l 仅支持 X86 架构（包括海光、兆芯、intel 平台）。

l 提供简单易懂的安装引导；清晰的操作提示、全中文图形化操作界面。

l 高版本的稳定支持内核 Linux5.7，提供任务计划程序中的热压力，支持了新的新的 exFAT 文件系统，新版本增加了 x86 分锁测拆功能的支持，ARM 内核指针身份验证支持。

l 对系统产生的用户敏感信息进行加密处理，避免用户个人隐私的泄露。

l 更新周期小于 1 个月，将带来新功能和特性，补丁修复。

l 支持体验工具安装，对于 windows 用户，在不更换操作系统的情况下可轻松体验。

【收费模式】

免费，安装后联网自动激活。

【下载地址】

https://www.chinauos.com/resource/download-personal

社区版

【适用人群】

开源系统发烧友、Linux 系统深度用户、极客用户。

【获取途径】

无需注册，在官方网站 www.uniontech.com 产品桌面操作系统页面下载即可。

【版本介绍】

主要面向 Linux 社区用户、Linux 平台开发者、开源爱好者推出的开源操作系统产品。提供较为快速的产品迭代和功能更新，满足开源爱好者和极客用户日常使用和软件开发需求。

社区版可作为新功能的验证平台，大多数新功能和新硬件的支持都出现在社区版。

【版本特点】

l 所有组件的开发均 100% 遵守 GPL 开源协议，用户可以通过官方渠道获取产品开发代码进行学习和技术交流。

l 作为开源版本，深度操作系统具备快速迭代特性，用户可以在深度操作系统上体验到最新的产品功能和特性。用户还可申请加入内测通道，抢先体验全新特性。

l 最新的稳定版内核, 提供了最新的 AMD Zen 3 处理器支持，进行了文件系统的优化和存储的改进。

l 更新周期小于 1 个月，将带来新功能和特性，补丁修复。

【收费方式】

免费，下载安装即可使用。

【下载地址】

https://www.deepin.org/zh/download/