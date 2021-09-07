英特尔推出公版 NUC X15 游戏本：i7-11800H、RTX 3070、240 Hz 屏、HDMI 2.1

IT之家 9 月 7 日消息 英特尔近日悄悄推出了 NUC X15 系列笔记本电脑，这是其第一款用作参考设计的游戏笔记本电脑，可以简单理解为新一代公模游戏本（代工方不详），帮助那些没有太优秀设计能力的厂商进军游戏本市场。

IT之家了解到，英特尔 NUC X15 笔记本电脑采用了 Tiger Lake 标压处理器 + 英伟达 RTX 30 系列显卡的组合，还有最高 240 Hz 的显示屏，拓展性也相当不错。

TechPowerUp 指出，这些产品默认不带存储，英特尔也不会向普通消费者出售。

如下表所示，英特尔共提供了五种配置版本，除上述配置外还有双通道 SODIMM 内存、16:9 的三面窄边框 IPS 面板、机械键盘和 RGB 背光等特性。

英特尔 NUC X15 入门级型号配备了酷睿 i5-11400H 处理器、GeForce RTX 3060 独显和 144 Hz 的 FHD 屏；其他 4 种版本都搭载了酷睿 i7-11800H 和 RTX 3070，区别是 QHD/165 Hz 和 FHD/240 Hz 显示屏。

英特尔 NUC X15 内置 94 Wh 电池，提供雷电 4、2.5bE 网口、HDMI 2.1 接口，可外接高刷新率显示器，还支持 Wi-Fi 6 无线网络，支持 PCIe 4.0 存储和 Windows Hello 身份认证。