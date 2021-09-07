LG 推出全新可折叠显示屏技术：像玻璃一样坚硬，而且没有折痕

IT之家 9 月 7 日消息 LG 电子虽然已经退出了智能手机业务，但 LG 其他部门仍然表现强劲。今晚，LG 化学宣布开发出了一种全新的可折叠显示屏涂层材料，可使得屏幕面板表明坚如玻璃，但同时也拥有如塑料一般的柔韧度。

此外，新涂层的另一个优点是有效减少折痕。IT之家了解到，由于折叠问题，三星和华为等厂商的折叠屏机型一直被消费者所诟病，而这种新材料应该可以避免太明显的折痕。

LG 新的折叠技术既可以向内折叠，也可以向外折叠，用途非常广泛。LG Chem 表示，这种新型显示器涂层中不含塑料成分，这意味着当前的手机厂商现在就能将其可折叠显示屏换为全新材料，而无需重新进行重大的设计更改。

该面板被称为 Real Folding Window，是一种专门开发用作透明 PET 薄膜（一种热塑性聚合物树脂）的涂层材料。厂商只需在板材两面添加几微米的新材料，屏厂就能够制造出类似塑料的耐热面板，从而实现更优秀的耐用性。

LG Chem 称，新的玻璃硬涂层也将非常可靠。它已经通过 200000 次折叠测试，并且仍可保持耐用性。不过问题在于，新的折叠涂层近期很难量产。该公司表示最早可能在 2022 年实现量产，最迟不早于 2023 年。

高级材料副总裁兼部门负责人 Chang Do Ki 表示，真正的折叠窗是解决客户在当今可折叠产品中发现的问题（折痕和耐用性）的一步。新技术将首先出现在手机上，随后会出现在笔记本电脑和平板电脑上。