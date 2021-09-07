消息称苹果 iPhone 13/Pro 即将发布，运营商大力营销：9 月 14 日有重大消息

IT之家 9 月 7 日消息 据 9to5 Mac 报道，消息称苹果 iPhone 13 系列将在 9 月推出，不仅是苹果客户急于了解该公司即将推出的新 iPhone。英国运营商 Sky 也在下赌注，“下一代产品即将登陆”，因为它要求人们在其网站上预注册，以获得所有关于“即将到来的大消息”的信息。

运营商 Sky 几天前在推特上称，“我们认为是时候用新东西犒劳自己了”。然后，它要求其客户注册他们的兴趣，以获得关于“即将发布的消息”的所有信息。

在网站上，该运营商是这样预告的。

“现在就注册，成为第一个获得关于即将到来的重大公告的所有信息的人。在 9 月 14 日之前注册，可以获得 Sky 移动的独家优惠。”

这里需要注意的是，即使苹果宣布了 9 月 14 日的活动，这也不一定意味着运营商 Sky 对即将到来的 iPhone 13 有任何了解。

由于传言和爆料人士认为 iPhone 13 活动发布会可能在美国时间 9 月 7 日宣布，根据过去的事件日期，运营商也想利用这种可能性，这很自然。

有时，他们确实为那些预先登记获得新 iPhone 的用户提供特别折扣。根据最新爆料，苹果 iPhone 13 系列将有四种尺寸，将自 iPhone X 以来首次有更小的刘海缺口，支持 120Hz 刷新率，采用 A15 仿生处理器，以及更好的相机传感器。

在推出 iPhone 13 系列的同时，苹果可能会宣布新的 Apple Watch Series 7，据悉，将采用新的平面设计和新尺寸，包括 41mm 和 45mm。

苹果还可能宣布 AirPods 3 无线耳机，其设计与 AirPods Pro 类似，但采用较短的耳柄和硅胶耳塞，可能没有主动降噪、通透模式等功能。