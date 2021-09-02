替换掉 CentOS ，浙江移动完成基于 openEuler 的银河麒麟和统信 UOS 系统在运营商核心系统投产

IT之家 9 月 2 日消息 据浙江移动发布，8 月 16 日，浙江移动联合麒麟、统信、华为、亚信等合作伙伴成功打造操作系统及服务器全信创解决方案，完成客户中心、业务大厅等核心系统往信创操作系统及信创服务器无感知迁移，在电信行业内首次完成基于 openEuler 的麒麟和统信操作系统在运营商核心系统投产。

CentOS 是当前主流的服务器开源操作系统，但是 CentOS 后续会逐步停止演进，其中 CentOS8 将在 2021 年底停止更新，CentOS7 将在 2024 年 6 月 30 日停止更新。对此，浙江移动投入自主可控操作系统生产落地实践，于 2021 年 7 月 27 日召开操作系统替换项目启动会，以消除 CentOS 停服后的风险。

IT之家获悉，浙江移动本次试点在应用方面选择了前台业务大厅系统和中台客户中心系统，在容器云方面选择了 Mesos 集群和 K8S 集群，在服务器方面选择了 X86 服务器和华为鲲鹏服务器。

为了减少操作系统迁移对业务的感知，浙江移动项目组在 DCOS 底层增加了麒麟欧拉版和统信欧拉版操作系统的容器集群，同时基于浙江移动前期打造的多架构镜像能力，将应用重新发布至自主可控操作系统集群，实现应用在双平面的统一构建、统一编排、统一调度和统一运行。

▲ 双平面能力架构

本次操作系统无感知替换的秘诀

容器化部署

通过容器化技术特性，屏蔽底层操作系统差异，对同 CPU 架构模式下的运行环境完成应用无缝对接迁移，无需代码改造；

统一发布

通过 AD 平台实现业务在自主可控集群和原有集群的双平面统一发布，不增加发布的工作量；

双平面支撑

通过容器云平台纳管多集群能力，实现业务在自主可控集群和原有集群的双平面统一运行；

引流切换

当单个平面业务出现异常时，快速通过负载隔离异常平面，同时紧急扩容另一平面业务实例，承载全量业务，确保业务不受影响；

实施效果

本次迁移工作完成后，正值一年一度的校园营销活动正式展开。经过一个星期的跟踪，迁移后的系统运行稳定，验证了自主可控操作系统能够满足运营商核心系统使用要求。

系统介绍比较

openEuler

是兼容 CentOS 的国内主流开源操作系统之一，相较 CentOS 对核内关键功能如进程调度、内存管理、IO 读写进行了深度优化，同时在核外构筑了容器 iSula、虚拟化 StraitVirt、机密计算 SecGear、毕昇 JDK 等特性。

麒麟

是国内 openEuler 的主要商业发行版，兼容 CentOS 的技术路线，相较 CentOS 增加了同源支持多架构 CPU、内核热补丁、KABI 驱动兼容机制、iSula 轻量级容器、A-Tune 系统性能优化引擎等特性，并通过等保四级认证。

统信

是国内 openEuler 的主要商业发行版，相较于 CentOS 在内存拷贝、短任务调度、系统安装等方面进行了深度优化，同时在核外提供备份还原功能，并通过等保四级认证。

总 结

本次 CentOS 替换工作的顺利完成，验证了信创操作系统及信创服务器解决方案可以在运营商核心场景下替代国外主流产品，并可以快速实现规模化推广。未来，浙江移动将进一步按集团公司试点安排，完成更多自主可控技术验证，助力集团加快实现 IT 系统全面自主可控。