Android 11 连接游戏手柄存在问题，谷歌：将在 Android 12 中修复

IT之家 9 月 8 日消息 据 XDA 报道，自 Android 11 推出以来，用户在尝试将游戏手柄与智能手机连接时一直面临问题，运行 Android 11 的手机要么无法将手柄识别为输入设备，要么无法正确地映射按键。

根据官方 Android 问题相关的错误的帖子，一些 Pixel 用户和 Beta 测试人员反馈无法使用蓝牙游戏手柄，如 Xbox One 手柄、索尼的 DualShock 4 手柄，甚至谷歌自己的 Stadia 手柄连接也存在问题。绝大多数报告来自 Pixel 2、Pixel 3、Pixel 3a、Pixel 4 和 Pixel 4a 用户，但也有一些三星和一加用户报告了类似问题。

IT之家了解到，早在 2020 年 8 月，就在 Android 11 刚刚向用户广泛推出时，谷歌就已经承认了这个问题。目前谷歌官方工作人员已在问题下方回复，表示已在 Android 12 Beta 4 中解决了这个问题，但没有说明该问题的具体原因。

据 XDA 报道，对于 Android 11 用户来说，一时半会儿还升级不到 Android 12，可以通过关闭某些辅助功能来尝试解决，但不是 100% 有用。