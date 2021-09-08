微软宣布收购澳大利亚视频编辑软件 Clipchamp

北京时间 9 月 8 日早间消息，据报道，美国微软公司今日宣布收购一家名为“Clipchamp”的澳大利亚初创科技公司，该公司主要开发面向消费者或者企业专业人员的视频编辑软件，此次收购的详细财务信息并未公布。

在过去多年时间里，微软一直在拓宽软件产品线，覆盖更多的个人或者企业用户。此次收购符合微软这一产品扩张战略。八月份，微软宣布将对软件订阅服务“Office 365”上调价格，当是该公司就强调了捆绑套餐中软件数量的增加，其中包括企业内部聊天协作工具 Teams。

Clipchamp 公司目前销售一款基于 Windows 平台的视频编辑软件，但是他们的一个重要优势，是能够利用在线的计算资源处理视频。

微软公司负责“Office 媒体集团”的副总裁克里斯・布拉特里（Chris Pratley）在一篇官方博文中介绍说，Clipchamp 公司的技术解决方案是将简单易用的网页应用（Web App）和个人电脑图形处理器的计算能力相结合，而在过去，只有传统的视频编辑软件才能够发挥出图形处理器的能力。

微软一名发言人对媒体表示，目前，Clipchamp 的软件产品尚未进入到微软的软件对外授权目录中。这位发言人称，随着微软逐步整合 Clipchamp 的资产，微软将逐步将对方公司的用户或者客户转化成为微软软件订阅服务的会员。

据报道，Clipchamp 公司成立于 2013 年，总部位于澳大利亚布里斯班。Linkedin 官方信息显示，该公司目前雇佣了 92 名员工。此外，该公司现有的股东包括“Ten13”和“Tola 资本公司”。

今年七月份，Clipchamp 公司曾披露，公司拥有 1700 万注册用户，软件产品被全世界 39 万家公司所使用，企业用户数同比增长了 54%。该公司官方网站介绍说，视频编辑软件的客户包括了谷歌、微软、Zendesk，以及全球四大会计事务所之一的德勤。

该公司披露的数据显示，在兼容移动社交软件 Instagram 和 TikTok 的 9：16 竖屏视频上，用户生成的数量同比增长了 140%。另外，许多用户还用该公司软件来录制屏幕、保存摄像头捕捉的视频。

Clipchamp 软件的使用和视频分享和全球移动社交市场密切相关。而美国社交网络巨头 Facebook 不久前宣布，在全球新冠疫情期间，该公司旗下移动社交工具家族的用户规模增长到了 35.1 亿人，同比增长了 12%。

值得一提的是，就在三个星期前，美国著名图像和视频编辑工具厂商 Adobe 宣布斥资 12.75 亿美元收购软件厂商 Frame.io，这家小公司的软件可以让用户在视频编辑过程中添加评论。

之前，微软也表达了网络视频业务的兴趣。去年，该公司曾经参加竞购短视频巨头 TikTok 美国业务的谈判，不过这一交易最终没有取得成果。而在 2018 年，微软还收购了主要面向教育行业的视频新创科技公司 Flipgrid。