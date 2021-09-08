多起 App Store 诉讼案合并审理，原告要求苹果赔偿 2000 亿美元

IT之家 9 月 8 日消息 一项针对 App Store 政策的诉讼已经与类似的诉讼合并审理，原告声称苹果压制或拒绝某些免费应用。

该合并诉讼是在两个开发者于 7 月提起的诉讼的基础上进行的，这两个开发者包括“Coronavirus Reporter”的制作者，他们与苹果有长期的法律纠纷。

除了这两名原告，修订后的投诉还包括“Bitcoin Lottery”、“WebCaller”和“Caller-ID”的应用程序开发者。所有这三个开发商都声称，苹果公司垄断了 App Store，并利用其权力在排名中压制某些免费应用程序，拒绝其他应用程序。

例如，“Bitcoin Lottery”是一个试图分发免费加密货币的应用程序，同时对用户进行区块链教育。苹果拒绝了该应用上架，开发者声称苹果正在限制“互联网上自由、不受限制的商业和信息交流”。

另一个新原告包括 Jeffrey Isaacs 博士，他创建了两个独立的应用程序：Caller-ID 和 WebCaller。

原告声称，在 Isaacs 博士告诉苹果他拥有网络来电显示的专利，而另一个应用程序 Whitepages 正在侵犯该专利后，Caller-ID 应用被“降级”。此外，Isaacs 博士还声称，苹果对 WebCaller（一款视频会议应用）采取了行动，因为它与 FaceTime 竞争。

“上述原告各自忍受了被告苹果公司针对他们的行为，造成了他们多年工作的损失，”申诉书中写道，“他们的五个应用程序被封锁或等级被压制，导致他们失去了宝贵的收入”。

IT之家了解到，该诉讼要求苹果赔偿“估计接近 2000 亿美元”，其中至少有 142 亿美元归于主要原告，该诉讼还寻求一项永久禁令，禁止苹果公司拒绝开发者同 App Store 的用户群进行联系。