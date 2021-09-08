三大运营商完成 IMS 网络互联互通部署，2G/3G 退网加速

日前，三大运营商完成全国移动通信网 IMS 网络互联互通部署，正式为用户提供服务。这就加速了 2G、3G 用户转向 4G/5G，2G/3G 退网加快。

三大运营商完成 IMS 网络互联互通部署

据了解，此前工信部组织中国电信、中国移动、中国联通开展 IMS 网络互联互通工作，于 2021 年 8 月完成全国移动通信网 IMS 网络互联互通部署，正式为用户提供服务。

所谓 IMS，即 IP 多媒体子系统技术，是利用 IP 技术在运营商网络上构建的分层、开放、融合的通信核心网，成为全 IP 时代的核心网标准架构；通过 IMS 网络，用户可以享受高清音/视频通话、视频彩铃、电话会议等丰富的电信级多媒体服务。

经历了过去几年的发展成熟后，如今 IMS 已经跨越裂谷，成为固定话音领域 VoBB、PSTN 网改的主流选择，而且也被 3GPP、GSMA 确定为移动语音的标准架构。目前，中国电信、中国移动、中国联通均已完成 IMS 网络部署。

其实，早在 2019 年 2 月，工信部就在湖南、四川两省组织开展 IMS 网络互联互通试点工作，试点业务范围包括基本语言业务、补充业务、点对点视频通话、彩铃、电话会议。2020 年 5 月，在两省试点取得成功的基础上，工信部决定在全国推广 IMS 网络互联互通。同时，在工信部组织下，中国电信、中国移动、中国联通及中国信息通信研究院研究制定技术方案、测试规范及 10 余项行业标准，开展网间测试 10 万余次，覆盖五个主流设备厂家十余种网元设备，分批次有序完成业务割接调整。

工信部表示，IMS 网络互联互通后，4G/5G 用户的网间通信体验将显著提升：

一是有效降低网间话务呼叫时延，减少用户跨运营商通信等待时间；

二是明显提升网间通话质量，音频还原度更高，用户听到的声音更加真实；

三是支持更加丰富的多媒体应用，用户可以跨运营商使用视频通话、视频彩铃等业务。

当然，如果三大运营商的 VoLTE/VoNR 能够在全国实现互通，就能够加速 2G、3G 用户转 4G/5G，这样 2G、3G 退网速度就快了。毕竟 2G、3G 退网关键还是语音，因为 VoLTE/VoNR 语音解决方案都是建立在 IMS 架构之上，需要 IMS 的支持。

2G/3G 退网加快

如今，全球频谱短缺，截至 2021 年 2 月底，全球只有约 40 个区域市场发放了 5G 新频段，其它地方的运营商现阶段只能使用手头现有的旧频段。在这种情况下，运营商不得不考虑关闭旧制式网络，将频段转给新制式网络。

GSMA 预计到 2025 年，全球会有超过 55 个 2G/3G 网络被关闭，将频谱和站点资源用于 4G/5G 网络。越来越多的运营商在关闭 2G/3G 网络：

据 GSMA 统计，欧洲 14 个国家的 19 家运营商计划在 2025 年前关闭 3G，同时只有 8 个国家的 8 家运营商计划在同一时间关闭 2G；到 2025 年底，美洲将有 7 个国家的 15 家运营商关闭 2G 网络，并将 2G 频谱复用于 4G 和 5G 网络业务；预计到 2025 年底，亚洲将有 29 家运营商关闭 2G、16 家运营商关闭 3G。

工信部早已公开表示：目前 2G、3G 退网的条件已经逐渐成熟，鼓励运营商积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源，用到 4G/5G 网络发展当中，整体降低成本。

今年 3 月，时任中国联通董事长王晓初表示：“中国联通当前的策略是 2G 加快退网，预计在今年内会把 2G 网络全部退出；由于 5G 网络普及还需要一段时间，所以 3G 需要再保留一段时间。”

中国电信 3G 退网的序幕早已拉开，2020 年 6 月 1 日起，中国电信逐步在云南关闭 3G 网络。且从 2020 年起，中国电信要求所有 5G 终端不允许存在 CDMA 频段和制式，同时要求不允许存在 VoLTE 开关；如果已报 CDMA 频段和制式，需要明确去除时间安排，最终入网证和型号核准证不允许出现 CDMA 频段和制式。

另外，早在去年 3GPP 在 RAN#88e 全体会议上宣布，负责 GERAN 和 UTRAN 无线与协议工作的 RAN6 工作组正式关闭。而 RAN6 工作组此前一直负责研究 2G 和 3G 无线功能，负责定义涉及 GSM/EDGE 无线接入网络 （GERAN）和 UMTS 无线接入网络（UTRAN） 的规范及接口等。也就是说，RAN6 工作组的关闭表示 2G/3G 退网已经在标准层面落实了。