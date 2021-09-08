华为 AR-HUD 增强现实抬头显示亮相慕尼黑车展：前挡风玻璃可化身“智能屏幕”

IT之家 9 月 8 日消息 据华为中国官方微博，在德国慕尼黑国际汽车及智慧出行博览会上，华为展出华为最新 AR-HUD（Augmented Reality Head Up Display）增强现实抬头显示方案。

据介绍，华为 AR-HUD 将前挡风玻璃化身为集科技感、安全性、娱乐性于一体的智能信息“第一屏”，以全新视野开创驾乘新体验。

▲ 华为展台现场提供 AR-HUD 体验

华为 AR-HUD 提供 13°x 5° 大视角，即在前方 7.5 米位置呈现 70 寸大画幅显示区域。在不影响驾驶员视线的前提下，AR-HUD 在下沿区域显示仪表信息辅助安全驾驶，还可按需提供贴合路面、覆盖多车道的 AR 安全导航信息，例如在三叉路口可轻松自如地实现精确导航。夜视/雨雾增强提示功能可精准显示前方及周边车辆和行人，当极端环境下视线不佳时，可有效提升驾驶安全。

华为 AR-HUD 可实现高达 100PPD 的全高清视觉显示，同时解决传统 HUD 亮度低、对比度低、图像畸变等问题，让 AR-HUD 兼具影音娱乐功能。

在主驾驻车或副驾场景下，用户可享受高清视频的沉浸式体验，还可实现视频通话、游戏畅玩等功能。通过与实景地图 POI 的结合，AR-HUD 还可在行驶过程中将停车场、餐厅、购物、娱乐、加油站等立体资讯实时显示。

此外，华为 AR-HUD 产品具有小体积、大视角即“超大 FOV 体积比”的特点，体积仅 10L，更易适配多种车型。针对业界普遍存在的 HUD 重影眩晕问题，华为采用独特的光路设计和算法技术，不仅改善了清晰度，还消除了重影导致的人体眩晕感，大幅提升舒适度。

▲ 无重影的 AR-HUD 效果

IT之家了解到，华为光应用领域总裁黄志勇表示，下一阶段 AR-HUD 将朝着更大画幅、更高清晰度、裸眼 3D 等方向发展。