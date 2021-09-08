《英雄联盟》新英雄“愁云使者-薇古丝”将随 11.19 版本上线

IT之家 9 月 8 日消息 据英雄联盟官方微博，无情的雨，无情的薇古丝，新英雄“愁云使者-薇古丝”将随 11.19 版本上线。

官方还介绍了薇古丝的技能，“哪里有彩虹，哪里就有风雨”。

【被动 - 终焉暮气】

终焉 - 每隔一段时间，薇古丝获得“终焉”加持，使下一次基础技能可以打断突进并使敌人恐惧。

暮气 - 只要身边有敌人突进或闪现，该敌人就会被添加“暮气”标记。薇古丝对带有标记的敌人进行普通攻击会引爆标记，制造额外伤害并减少“终焉”的冷却时间。

【Q - 寒心波云】

薇古丝向前放出一团波云，沿途对敌人造成魔法伤害。经过短暂延迟后，波云加快速度但缩减宽度。寒心波云可以引爆敌人身上的“暮气”标记。

【W - 生人勿近】

薇古丝获得护盾并发出一道冲击波，对周围敌人造成魔法伤害。生人勿近可以引爆敌人身上的“暮气”标记。

【E - 溟濛渐染】

“暗影”飞向指定区域，飞行中不断变大。抵达目标的同时，“暗影”制造魔法伤害，使敌人减速，并对敌人添加“暮气”标记。

【R - 愁煞】

“暗影”向前方飞行，对命中的首个敌方英雄添加标记并制造魔法伤害。薇古丝可以再次施放本技能，命令“暗影”把她拉到被标记的目标处，制造额外魔法伤害。

若被标记的目标在受到“愁煞”伤害不久后阵亡，则薇古丝能在几秒内再次施放“愁煞”。

IT之家了解到，《英雄联盟》在此前的 11.17 版本中，对阿克尚、阿木木、卢锡安等英雄进行了调整，还加入了地下都市 梦魇 & 神凰行者系列。