美参议院加紧立法监管 App Store：不相信苹果会主动变好

北京时间 9 月 8 日下午消息，据报道，由于对苹果公司最近应对“世界各地开发者和监管机构提出的反垄断投诉”的举措并不信服，美国国会议员正在加紧立法，试图改变苹果公司运营 App Store 应用商店的方式。

近期，由两党参议员组成的三人组提出了一项法案，计划对苹果和谷歌等公司的应用商店进行约束。民主党参议员理查德・布卢门撒尔（Richard Blumenthal）和艾米・克洛布查尔（Amy Klobuchar），以及共和党参议员玛莎・布莱克本（Marsha Blackburn）合作发起了这项提案。

该提案禁止应用商店强迫 App 开发商使用其支付系统，也禁止他们惩罚那些通过其他应用商店或支付系统提供不同价格或条件的 App 开发商。克洛布查尔是参议院反垄断小组委员会的负责人，她表示，国会不再愿意信任科技公司“会主动做正确的事情”。

克洛布查尔今日在一份声明中称：“虽然苹果已经采取了一些小措施来回应对其反竞争行为的批评，但这些措施还远远不够。因此，批准这项立法，并最终解决苹果和谷歌的双重垄断问题变得日益紧迫，我将继续与两党的同事一起完成这项工作。”

在中国以外的移动应用市场，苹果和谷歌的应用商店占据双头垄断地位。调研公司 Sensor Tower 数据显示，去年美国 59% 的应用下载量来自苹果 App Store，41% 的下载量来自 Google Play。

参议院的这项提案将要求移动设备提供替代应用商店，允许消费者使用替代支付系统进行购买，并允许应用开发者访问 iPhone 硬件的方方面面，包括之前苹果应用和配件所独有的组件。

显然，其中一些变化对苹果的影响将超过谷歌，因为谷歌当前允许 Android 用户下载与之竞争的应用商店。而 iPhone 并非如此，它更像是一个“围墙花园”；而苹果的解释是，它把用户安全放在首位。

8 月底，韩国国会通过了一项法案，禁止谷歌和苹果等主要应用商店运营商，强制软件开发者使用其支付系统。此举将有效阻止谷歌和苹果对“应用内购买”收取佣金。对此，民主党参议员布卢门撒尔表示：“韩国正在采取措施，促进应用程序经济的竞争。美国不能落后。”

知情人士称，更多参议员计划成为这项提案的共同发起人。这项立法的下一步是在参议院司法委员会全体成员中举行听证会。到目前为止，这项立法受到了 Spotify、Match 和 Tile 等应用开发商的欢迎。

除了参议院，美国众议院上个月也提出了一项法案，旨在限制苹果和谷歌等公司运营的应用商店。这项法案由众议院司法委员会反垄断小组的共和党领袖、众议员肯・巴克（Ken Buck）和民主党众议员汉克・约翰逊（Hank Johnson）共同提出。

巴克在一份电子邮件声明中表示：“太久以来，谷歌和苹果等公司一直控制着应用开发商，他们被迫接受这些垄断者设定的任何条款，然后才能接触到他们的客户。”

近年来，苹果 App Store 应用商店遭遇大量反垄断投诉。今年 4 月 30 日，欧盟委员会正式指控苹果为其 App Store 应用商店设定限制性规则，迫使开发者使用苹果自家的应用内支付系统，并阻止开发者告知用户有其他购买选项。