杭州亚运会电竞 8 大项目官宣：王者荣耀、英雄联盟、街头霸王 5、Dota 2、和平精英...

IT之家 9 月 8 日消息 9 月 8 日，亚洲奥林匹克理事会官网公布了 2022 年 9 月在中国杭州举行的第 19 届亚运会电竞比赛的项目，这是电竞作为官方奖牌项目的首次亮相。

IT之家获悉，本次杭州亚运会电竞比赛将有八个奖牌项目，加上两个示范比赛，反映了电子竞技在中国和亚洲地区的普及和发展。

总部位于中国香港的亚洲电子体育联合会被亚奥理事会任命为第 19 届亚运会电竞比赛的技术代表。亚洲电子竞技联合会将负责资格赛以及在杭州举行的电竞比赛的运营和管理。

这八项官方赛事分别是：

1、AoV 亚运会版（王者荣耀）

2、Dota 2

3、梦三国 2

4、EA SPORTS FIFA 足球

5、炉石传说

6、英雄联盟

7、PUBG Molile 亚运会版（和平精英）

8、街头霸王 5

两个示范项目是：

9、AESF 机器人大师赛-由咪咕提供支持

10、AESF VR 运动--由咪咕提供支持

需要注意的是，电竞是 2020 年 12 月 16 日在阿曼马斯喀特举行的亚奥理事会大会上被加入亚运会体育项目的。它是 2018 年在印度尼西亚举行的第 18 届亚运会的示范项目，这意味着奖牌不计入官方奖牌排名中。