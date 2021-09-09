分析师：苹果 iPhone 14 屏下 Face ID 传感器设计尚未最终确定，可能会延迟

IT之家 9 月 9 日消息 昨日，爆料人 @jon_prosser 在最新一期节目中带来了有关 iPhone 2022 （暂称 iPhone 14）的消息。据透露，新一代 iPhone 目前来看没有刘海，预计采用打孔屏设计，且改用全新的钛金属材质。

据 9to5Mac 报道，分析师 Ross Young 称这些变化仍有可能推迟。此前已有消息称，苹果正在研究去除 iPhone 刘海的替代方案，可能是在显示屏下添加 Touch ID 或 Face ID 传感器。

▲ Prosser 此前公布的渲染图

虽然 Young 证实，苹果希望在明年的 iPhone 上改用屏下 Face ID 传感器，但这位分析师指出，这一改变“尚未最终确定”，苹果仍在努力。

IT之家了解到，Young 还表示，将 Face ID 传感器隐藏在显示屏下比隐藏主摄像头更容易，这可能是前摄像头采用打孔设计的原因。

Ross Young 与郭明錤等分析师认为，只有 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将采用打孔屏，而入门级机型应该会保留刘海或改用 Touch ID。苹果在最终确定新设备前会先设计几个原型机，因此到 2022 年一切都可能发生变化。