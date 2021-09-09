14 香：苹果 iPhone 2022 重磅爆料，无刘海、全新钛金属设计、后置摄像头不会凸

IT之家 9 月 8 日消息 苹果已经宣布将于北京时间 9 月 15 日凌晨一点举行秋季发布会，届时有望推出新一代 iPhone 13/12s 系列机型等产品。

在此之前，爆料者 @jon_prosser 在最新一期的节目中带来了有关于 iPhone 2022 的消息，下面暂称其为 iPhone 14 好了。

他透露，新一代 iPhone 目前来看是没有刘海，预计将采用打孔屏设计，并且改用了全新的钛金属材质，强烈建议你不要买 iPhone 13。

▲ @Prosser 的渲染图，作者：Ian Zelbo

总的来看，2022 年的 iPhone 将会有以下几个要点：

没有刘海，取而代之的是前置中部打孔设计，这与分析师郭明錤给出的预测一致

一个较厚的背板（可能是指底部盖板），因此后摄像头不会有凸出，而且 iPhone 14 的镜头、LED 闪光灯、激光雷达扫描仪这部分均可与后盖的玻璃面板齐平

钛合金框架（机身 or 中框）

音量按钮改用圆形设计，类似于经典的 iPhone 4 和 iPhone 5 设计

扬声器和麦克风孔大改，采用细长的网状切口，而不是在手机底部孤零零的一个小孔

至少部分型号的 iPhone 14 上仍保留 Lightning 口

Prosser 表示，虽然该设备仍可能在 2022 年 9 月发布，但考虑到 iPhone 14 的设计和尺寸的某些方面可能会有较大幅度的变化，量产时可能会有部分更改（毕竟提前一年，工程机可能也是刚现世），但相信最终版本在整体设计上将基本保持不变。

他还表示，它只看到了“iPhone 14 Pro Max”的图像，不过他并不了解这些设计更改背后的技术。他给出的渲染图显示了多种配色，但这些颜色是只是为渲染而制作的（金色除外，因为他真的见过这金色版），所以仅作参考。

IT之家了解到，郭明錤此前表示，苹果正在开发一款 48MP 的摄像头，还将为 2022 年 iPhone 提供 8K 视频支持，不知道你是愿意“早买早享受”呢还是“等等党永不言败”，欢迎在下方给出你的观点。

▲ @AkshayPL 放出的 iPhone 14 示例，你们难道没有保密协议的吗？

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