苹果 iPhone 13/Pro 发布在即，你是否计划购买？

IT之家 9 月 9 日消息 昨日，苹果官方宣布 2021 秋季新品发布会将于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点召开。

据 Apple Insider 报道，上周进行的一项非正式民意调查显示，十分之一的 iPhone 用户计划在今年秋季升级到 iPhone 13。

在 Savings.com 对 1500 名 iPhone 用户进行的调查中，只有 10% 的人承诺在发布时购买苹果的下一代 iPhone，64% 的人表示他们没有升级计划。另有 26% 的用户尚未决定，但如果 iPhone 13 具有吸引人的新功能，可能会将这一群体推向购买类别。

调查发现，在今年曝光的功能中，用户最感兴趣的是卫星通信、相机改进和更大容量的电池。计划升级的现有 iPhone 用户中约有 27% 对低地球轨道卫星连接感兴趣，22% 对相机和视频功能最感兴趣。更大容量的电池和更快的处理器也排在用户愿望的首位，约有 15% 和 14% 的用户期待这些方面的改进。

IT之家了解到，苹果分析师郭明錤在上个月向投资者提供的一份研究报告中首次表示，iPhone 将会提供近地轨道卫星通信功能。但彭博社随后报道称，iPhone 近地轨道卫星通信功能将仅限于在特定市场紧急使用。iPhone 13 推出时是否拥有这一功能，目前尚无确切消息。