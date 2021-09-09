苹果 2021 秋季发布会定档，新品爆料一览：iPhone 13/Pro、iPad mini 6、MacBook Pro 2021…

现在，距离苹果秋季发布会还有 6 天！

本周三凌晨 12 点刚过，苹果就发来了“加州来电”，成功让小编的睡眠时间又往后延迟一点点。

苹果每年都会从邀请函剧透一些新品功能，因此邀请函一出，“果粉”们纷纷化身侦探，尝试从蛛丝马迹中扒出更多细节。

比如，邀请函中天空泛起大片粉色，很可能在暗示此次 iPhone 13 将新增粉色配色；天文摄影功能或成为新 iPhone 的主打，用手机就能直接拍星空；说不定苹果还会搬出个“大杀器”AR 眼镜。

苹果今年还玩了个新花样，如果你是 iPhone 用户可以通过打开苹果官方的活动页面，下载一个 AR 安装包后，就可以“定制”专属于自己的 AR 邀请函。

在此次苹果秋季产品盛宴里，不仅有 iPhone 13 这道“主菜”，而且还有 iPad 9、MacBook 等“前菜”，以及像 AirPods 3、Apple Watch Series 7 这样的“点心”。值得期待的是，苹果这次很有可能上 Apple Glass、Apple Car 之类的“隐藏菜单”。

智东西经过全面排查，精心梳理了这份史上究极完整苹果秋季“科技春晚”预告节目单，欢迎查收。

01. iPhone 篇：刘海变得更小，支持天文摄影模式

就如同每年春晚的最后一首歌是《难忘今宵》一样，被喻为“科技春晚”的苹果秋季发布会中，最不可或缺的产品就是 iPhone 系列新品。

经历了一番“真假取名”后，苹果今年计划推出 iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 以及 iPhone 13 Pro Max。

1、屏幕：缩小刘海，上 120Hz 高刷新率

iPhone 13 在机身设计上与 iPhone 12 最大的不同之处为，祖传的“刘海”终于变小了！

据日媒 Mac Otakarac 报道，iPhone 13 Pro 的刘海高度将为 5.35 毫米，较 iPhone 12 Pro 增加了 0.05 毫米，宽度则从 34.83 毫米降至 26.80 毫米。

不仅如此，听筒还从“刘海”处移除，并“置顶”到手机的顶端。巴克莱银行分析师安德鲁・加德纳透露，苹果的“小刘海”主要通过更加紧密集成 3D 结构光仪器形成。

此外，爆料人士乔恩・普罗瑟称，苹果正在测试新的 Face ID 硬件。当你戴着口罩时，新硬件将可以实现人脸识别，这意味着 Face ID 将升级为“2.0 版本”。

在屏幕尺寸上，最小的 iPhone 13 Mini 尺寸为 5.4 英寸，最大的 iPhone 13 Pro Max 尺寸为 6.7 英寸，iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 均为 6.1 英寸。

此次四款的 iPhone 新品均采用了 OLED 屏幕，其中，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 还搭载了 120Hz 的 LTPO 屏幕，能支持息屏显示。

2、摄影：主打天文摄影，化身“摄像机”

iPhone 13 增加的不止是刘海的厚度，整体的机身厚度也增加了 0.26 毫米。有业内消息称，苹果在整体的相机模块上增添一块新的蓝宝石玻璃，保护镜头不受损，从而也导致了机身变厚。

苹果分析师郭明錤的报告表示，iPhone 13 的主摄有可能都升级到 4800 万像素。并且，镜头的设计也从直线转换成为了对角设计，可以让大家清晰的看到 iPhone 13 的特别之处（不然没人看出你换了新手机）。

新的相机模组将为 iPhone 13 提供更好的拍摄功能，iPhone 13 将提供天文摄影模式，可以支持拍星星、拍月亮。这一点在秋季发布会的邀请函中，几乎是“实锤”了。

另外，iPhone 13 还可以用人像模式来拍摄视频，可以让背景适度虚化。不仅如此，iPhone 13 还为专业摄影者准备了 ProRes 专业视频格式。再结合苹果此前推出的 4K 视频录像功能，苹果妥妥的是想让自己的手机化身为“摄像机”。

3、电池：25W 快充，续航继续“挤牙膏”

苹果也对自家的电池容量进行了升级。iPhone 13 mini 的电池容量为 2406 毫安时，iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的电池容量为 3095 毫安时，iPhone 13 Pro Max 的电池容量为 4352 毫安时。

这次苹果还将支持 25W 快充模式，较 iPhone 12 的 20W 略有提升。

4、容量：iPhone 13 Pro Max 可支持 1TB

苹果内存容量也同时有所提升，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将支持 1TB 容量内存，并有传闻说苹果将取消 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的 256G 容量选项。

而 iPhone 13 mini 和 iPhone 13 将可能不再有 64GB 内存选项，其最低内存为 128GB。

5、颜色：八款配色，新增日落金和粉色

iPhone 13 此次走的是多彩路线，将会有八种配色。其中，网友们对日落金和粉色的期待较高。

6、售价：虽受缺芯影响，可能维持不变

尽管今年半导体和芯片代工的成本都在涨价，但据目前消息来看，苹果可能仍维持 iPhone 12 的价格。

iPhone 13 mini 价格在 4500 元左右，iPhone 13 价格约为 5100 元，iPhone 13 Pro 的价格在 6400 元左右，iPhone 13 Pro Max 在 7100 元左右。

02. iPad 篇：入门级硬件更新，mini 款移除 Home 键

据彭博社透露，苹果还将在新品发布会上推出 iPad 9，该平板专为学生打造。并且外媒 Macrumors 也认为此次苹果还将带来最新的 iPad mini 6。

1、iPad 9：搭载 A13 芯片，整体设计不变

据外媒 9to5Mac 报道，iPad 9 将是一款入门级 iPad，其内部代号为 J181，内置 A13 芯片，相较于目前的入门级 iPad 8 采用 A12 的仿生芯片，iPad 9 在性能上有着显著的提升。不过看起来，这似乎又是苹果的一款“清仓”产品。

科技媒体 DigiTimes 也证实了该消息，并表示尽管这款较为便宜的 iPad 9 可能不会拥有重大的设计变化，但他们还是预计今年苹果 iPad 的整体出货量仍有望达到 6000 万台。

DigiTimes 还提到，新款 iPad 还将配备经过 PVD 技术处理的铝合金底盘，并且“消息人士还透露，苹果也在考虑为 iPad 配备钛金属底盘，但目前这样做的成本过于高昂。”

2、iPad mini 6：镜头像素大幅提升

今年的平板产品可能不止 iPad 9，“停更”一年半的 iPad mini 系列有可能推出 iPad mini 6。据悉，iPad mini 6 可能会取消 Home ID，而相应的 Touch ID 可能会移至电源按钮处。

iPad mini 6 的屏幕尺寸可能在 8.5 英寸到 9 英寸之间，将支持第二代 Apple Pencil。

同时，iPad mini 6 的后置摄像头将从 800 万像素升级到 1200 万像素。

03. MacBook 篇：升级版 M1 芯片，推出两款新型号

2020 年苹果宣布将用两年的时间让整个 Mac 产品线都搭载上苹果自研芯片。时间已经过去了一半，今年苹果在 Mac 电脑的造芯计划上，可能会推出 M1 芯片和 M2 芯片。

1、MacBook Pro：搭载升级版 M1 芯片

今年的 MacBook Pro 新品将搭载 M1 芯片的升级版 M1X，并将有 16 英寸或 14 英寸新的产品型号。

据报道，苹果将为 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 内部搭载着代号为“Jade C-Chop”和“Jade C-Die”两种不同芯片。

两款芯片在 CPU 上相同，都具有八个高性能核心和两个低功耗核心。但其中一款有 16 个图形核心，另一款有 32 个图形核心。

MacBook Pro 将配备新的机身设计，将拥有 MagSafe 充电器端口、HDMI 和 SD 卡。

2、MacBook Air：搭载 M2 芯片，明年问世

MacBook Air 可能会搭载 M2 芯片，但可能不会在这次秋季发布会上出现。M2 芯片的 CPU 或将有 8 个内核，GPU 将有 9 到 10 个内核。

消息人士 Dylan 认为，MacBook Air 有望在明年上半年发布，预计会有不同的颜色可供选择。新版本的 MacBook Air 有可能配备更轻的机身、一个 MagSafe 充电端口以及几个 USB 端口。

04. Apple Watch 篇：换用方形设计，能跟踪睡眠测血糖

Apple Watch Series 7 将通过最新的 S7 芯片，支持 5G 以及超宽带，并且延长电池寿命。

Apple Watch Series 7 可能在设计上具有较大的改动，新系列可能使用一种方形设计，从而利用额外空间为用户提供更多信息。

彭博社表示，苹果可能为 Apple Watch Series 7 增添了睡眠跟踪、血糖监测和葡萄糖监测，但据悉今年将不会拥有血压监测功能。

日经亚洲曾透露，新一代 Apple Watch 由于生产工艺问题已被推迟生产。

彭博社的 Mark Gurman 则表示，尽管产能有限，Apple Watch Series 7 的备货数量不多，甚至在长时间内都可能是“限量款”，但该手表还是会如约在发布会上出现。

05. AirPods 篇：标准款杆更短，没有主动降噪

AirPods 3 可能与 AirPods Pro 没有较大的差距，但可能将耳机长杆减小并延长电池寿命。

AirPods 3 在设计上可能与 AirPods Pro 没有较大的差距，AirPods 3 将会采用苹果 H1 耳机芯片，以更先进的封装工艺来提供更长的续航时间和更好的性能。

AirPods Pro 则可能拥有带通风口的压力缓解系统，平衡耳朵内部的压力，以缓解用户长时间使用 AirPods 时的不适感。

06.彩蛋：One More Thing 终极大猜测

据苹果 CEO 库克此前在巴黎举行的 VivaTech 科技大会上的发言，今年的秋季发布会很有可能会有 One More Thing 环节。

库克认为 AR 和健康与技术的交叉点是非常具有潜力的领域。他认为，AR 是一项可以广泛提升生活的技术。他也曾暗示了苹果对未来 AR 硬件的布局规划，“我们首先用手机和 iPad 开发 AR，然后我们来看看情况（应用在哪里）”。

因此，苹果的 AR 项目以及造车项目无疑是最有可能作为“彩蛋”出现在 One More Thing 环节。

1、Apple Glass：很快到来，也许就是这次

相关专利表明苹果涉足 AR、VR 领域已经超过十年。据多方消息透露，苹果正在研发两个 AR/VR 领域的项目，包括一个 MR 头显以及一部 AR 眼镜。

但苹果分析师郭明錤认为，苹果的 MR 头显将在 2022 年发布，苹果 AR 眼镜将于 2025 年问世。

据 The Information 报道，该头显将拥有两个高分辨率的 8K 显示器以及眼球跟踪摄像头，可以让用户“阅读小字体”，并“看到站在虚拟物体前后的其他人”。

2、Apple Car：是时候展示成果了

今年以来，有关苹果造车的消息不断。尤其是今年苹果还可能派出了 Apple Car 团队前往韩国与 LG、SK 集团等会面，讨论与 Apple Car 商业化的可能性。这将意味着苹果已经拥有了完整的造车方案。

Wedbush 分析师丹・艾夫斯 Dan Ives 曾在今年 4 月表示，苹果将在未来 3 到 6 个月内的某个时候宣布苹果造车计划“泰坦计划”进展。

07.结语：iPhone 13 能否帮助苹果立稳 5G 手机市场

今年苹果遭遇不少挑战，不仅有小米超越苹果，成为全球市场第二的竞争压力，还有台积电代工涨价和芯片生产困境。尽管如此，苹果公司的总市值已经超过 2.5 万亿美元。

iPhone 13 作为苹果的第二代 5G 产品，对苹果在如今的 5G 手机市场立足脚跟，重新赢得市场优势来说相当重要。苹果对此信心满满，有供应链传闻苹果将 iPhone 13 的备货量都提至 9000 万台。手机都已经备好了，如何让用户买账就得看库克的本事了，目前苹果“科技春晚”舞台已经为他准备就绪。

看完这份完整“节目单”，你对苹果此次的“节目”的编排满意吗？今年你还会熬夜“追更”苹果秋季发布会吗？我们将在下周三凌晨 1 点“连线”加州，带来充满干货的一手报道。