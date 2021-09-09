马斯克讽刺贝索斯投资抗衰老公司：要是不管用，他会起诉死神

IT之家 9 月 9 日消息 均为亿万富豪的亚马逊创始人杰夫-贝索斯和特斯拉 CEO 埃隆-马斯克关系一直不太好，近日马斯克就再次在推特上讽刺贝索斯。

贝索斯近期新投资了一家致力于探索逆转衰老过程的新公司，这家名为 Altos Labs 的公司正在研究如何利用生物技术使人们变得更年轻。据悉，该公司每位科学家年薪高达 100 万美元，研究细胞如何老化以及逆转这一过程的方法。

马斯克在推特上回复了该事件的报道，称：“如果不管用，他会起诉死神！”。

美国宇航局将未来的登月器合同授予了马斯克的 SpaceX，而不是贝索斯的蓝色起源。从那时起，蓝色起源对此就强烈反对。此外，蓝色起源对 SpaceX 发起了一系列诉讼。马斯克此前在推特上就怒怼贝索斯，称“对 SpaceX 采取法律行动才是他真正的全职工作。”

IT之家了解到，由于贝索斯对 SpaceX 的诉讼，NASA 的登月器项目被推迟，直到找到一个友好的法律解决方案。

除此之外，贝索斯和马斯克都在尝试发射一系列低轨道卫星，以实现地球各地的高速互联网连接，近日贝索斯敦促联邦通信委员会驳回 SpaceX 的二代星链计划。马斯克则发表评论表示，贝索斯退休就是为了一天到晚全职对 SpaceX 提起诉讼。