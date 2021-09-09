俄罗斯航天局与马斯克网络互动热络，或为未来开展合作预热

北京时间 9 月 9 日消息，据报道，SpaceX 创始人马斯克和俄罗斯航天主管德米特里・罗戈津之间的关系似乎正在从争吵转向讨论“请喝茶”的问题。

图注：俄罗斯联邦航天局局长德米特里・罗戈津

德米特里・罗戈津（当地时间 9 月 7 日）就俄罗斯航天工业的未来接受采访后，两位航空航天巨头通过推特进行了交流，德米特里・罗戈津称赞马斯克是“不畏艰险的航天工业的组织者和发明家”。

身为俄罗斯联邦航天局局长，德米特里・罗戈津表示俄罗斯的百万富翁“更愿意投资游艇而不是宇宙飞船”，他还对美国私人航天工业的发展现状表示钦佩。

他补充表示想邀请马斯克到他俄罗斯的家中“做客”，两人可以一起讨论“探索宇宙、外星生命，以及我们如何利用太空来保护地球生命”的话题。

德米特里・罗戈津说到：“我已经把茶壶加热了”。这句话使得马斯克后来在推特上问德米特里・罗戈津他喜欢喝什么，后者分享了他所谓“祖母最喜欢的印度茶”。

值得一提的是，近几个月来，德米特里・罗戈津与埃隆・马斯克之间的关系并不融洽。美国科技博客网站 Ars Technica 去年 12 月分享了俄罗斯联邦航天局的工程师冒着严寒在俄罗斯东部崎岖的雅库特地区开展工作的照片。报道显示，那里的温度为只有零下 61 华氏度（零下 52 摄氏度）。

德米特里・罗戈津在这些照片下留言称：“我想知道 SpaceX 是否能够在这种条件下工作？”他还提到了 SpaceX 在更加温暖的得克萨斯州博卡奇卡的星际飞船运营发射中心。

2020 年早些时候，马斯克曾经发表一则颇有挖苦意味的言论。彼时，他的 SpaceX 公司自 2011 年美国航天飞机计划结束之后，首次成功将第一批美国人从美国本土送往太空。

马斯克在 2020 年 5 月谈到 SpaceX 利用猎鹰 9 号火箭发射载人龙飞船时说到：“蹦床正在发挥作用”。“蹦床梗”来源于 2014 年德米特里・罗戈津的一次表态。当年他曾经说到：“在分析了美国政府对俄罗斯航天业的制裁行动之后，我建议美国人使用蹦床将他们的宇航员送往国际空间站。”（他在推特上的发帖使用了俄文，英文翻译来自谷歌翻译）

事实上，2014 年时，美国人还要依靠乘坐俄罗斯的联盟号火箭去往太空。

最近，德米特里・罗戈津与美国宇航局的关系也很不稳定。今年夏天，他威胁俄罗斯将从国际空间站 (ISS) 计划中撤出，以免受到美方的进一步制裁。有观点指出，在俄美两国宇航机构“不对付”的大背景之下，德米特里・罗戈津与埃隆・马斯克之间在社交媒体上的互动或成为“破冰”之举，其也为俄罗斯联邦航天局与马斯克旗下的 SpaceX 在未来展开合作之旅创造了可能性。