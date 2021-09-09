雷蛇发布巴塞利斯蛇 V3 游戏鼠标：环绕式灯带/纵横滚轮，599 元

IT之家 9 月 9 日消息 今日雷蛇正式发布了巴塞利斯蛇 V3 游戏鼠标。作为该系列的第三款产品，该鼠标在外观、功能方面有着多种升级。

这款鼠标为有线设计，具有 10+1 个可编程按键、11 个 RGB 幻彩灯光，可以分区调节不同颜色的光效。鼠标采用右手人体工程学设计，侧面具有防滑橡胶，拇指新增一个扳机键，同时滚落支持左右按动。

雷蛇巴塞利斯蛇 V3 鼠标应用了第二代雷蛇光学微动，寿命高达 7000 万次，响应速度相比电子微动更快，同时避免长时间使用出现的接触不良问题。

雷蛇巴塞利斯蛇 V3 鼠标使用了创新的纵横滚轮技术（RAZER HyperScroll）结合雷云 3 桌面软件，能够根据使用场景智能切换无级滚动 / 段落滚动模式，适用于文档浏览、游戏切换道具等不同场景。

性能方面，雷蛇此款鼠标使用了 FOCUS+ 光学传感器（PAW3399），最高 26000DPI，具有非对称中止等智能功能。传感器跟踪速度可达 650IPS，跟踪精度 99.6%，加速度 50G。鼠标底部具有 100% PITE 材质脚垫，耐用性强，适应多种鼠标垫。同时使用了雷蛇特色的 RAZER SPEEDFLEX 超柔线缆，保证移动时的顺滑。

IT之家了解到，雷蛇这款鼠标不含线重 101 克，国行零售价 599 元，目前已经开售。