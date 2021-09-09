FF 将于 9 月 19 日举办“919 未来主义者日”活动，并公布 FF 91 量产交付积极进展

IT之家 9 月 9 日消息 Faraday Future Intelligent Electric Inc. (简称 "FF") 今天宣布，一年一度的“919 未来主义者日”将于 9 月 19 日在 FF 加州洛杉矶总部举行，这次活动将是历时一整天的共创盛典，由 FF 员工及其亲友、慈善项目参与者、投资人、媒体、预订用户以及积极参与 FF 共创项目的潜在用户共同参与。

官方称，FF 的未来主义者价值链共创与共享是 FF 用户运营的核心理念。用户可以深度参与到包括产品设计、研发、制造、供应链、市场传播、销售、服务和运营在内的全价值链业务当中，从而与 FF 一起共创和分享价值。

FF 高管团队还将向参与者介绍公司发展的最新动态，并将重点强调 FF 91 量产交付的积极进展。

FF 还与非营利组织 The Purist Group 合作，共同开展 "FF Toy Drive" 玩具捐赠活动，为南加州社区的贫困家庭和儿童提供帮助，为孩子们提前准备好圣诞节礼物。“919 未来主义者日”的参与者可以携带价值 25 美元以上的无包装玩具到场参加活动。所有物品都将通过 The Purist Group 捐赠给当地慈善机构。

Faraday Future 近期通过 SPAC 交易在纳斯达克上市（股票代码：FFIE），并为 FF 的极智科技奢华旗舰电动车 FF 91 的量产交付筹集了资金。

FF 91 未来主义者联盟版和 FF 91 未来主义者版两款车型都拥有行业领先的 1050 匹马力，业内最大的搭载浸没式液态电池冷却技术的 130 千瓦时电池组，百公里加速仅需不到 2.4 秒，以及三电机电动矢量扭矩，后轮双电机独立控制及后轮转向。同时，这两款车型还拥有独一无二的超级移动 AP 实现 "光速" 互联网连接，副驾流媒体视频显示技术，后排智能互联网系统，车内视频会议系统，智能无缝进入技术，FFID 人脸识别技术，多指盲控技术，拥有行业内最大 150 度仰角的零重力座椅。ff.com/us/reserve.