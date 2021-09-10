美电商行业遭遇用工难：亚马逊将为 75 万名小时工全额支付大学学费

北京时间 9 月 10 日早间消息，据报道，亚马逊周四表示，将全额资助该公司在全美的 75 万名小时工的大学费用。

面临就业市场紧张的现状，其他美国大企业此前也纷纷通过教育补助或提高薪酬的方式吸引员工。

亚马逊表示，从明年 1 月起，只要是聘用时间超过 90 天的运营网络小时工，都可以享受公司对大学学杂费和课本费的全额资助。该公司还将开始为员工的高中文凭课程、GED 和英语二语认证提供资助。运营网络小时工包括在亚马逊庞大的仓库网络和配送中心里工作的员工。

这项福利适用于全美数百所教育机构。亚马逊之前已经承诺通过职业选择项目，为小时工提供 95% 的学杂费和课本费资助。

包括沃尔玛、塔吉特在内的竞争对手也在最近几个月加大了教育福利。塔吉特 8 月推出了一个项目，为在部分院校攻读副学士和本科学位的员工支付费用。沃尔玛也在 7 月宣布，将为沃尔玛及山姆会员店员工提供学杂费和课本费的全额资助。

随着就业市场的竞争越发激烈，亚马逊也开始通过提高福利吸引员工。在美国的部分地区，亚马逊还为新员工提供价值高达 3000 美元的签约奖。

亚马逊 CFO 布莱恩・奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）在第二财季分析师电话会议上表示，劳动力市场的竞争会推升成本。

“我们花费很多资金用来签约和激励员工，虽然我们的员工配置情况很好，但并非没有成本。”他说，“现在的劳动力市场竞争很激烈。”

亚马逊从疫情开始就加大了招聘力度，在 2020 年招募了 50 万名员工。

该公司今年 5 月宣布，将为美国和仓库和配送网络招募 75 万名员工。这些工作的起薪是每小时 17 美元，充分反映了近期的工资上涨。这一趋势令整个美国的 50 多万操作人员的小时工资上涨了 0.5 至 3 美元。