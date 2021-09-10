英特尔宣布升级中国区组织架构：任命王锐为董事长，现任总裁杨旭年底退休

IT之家 9 月 10 日消息 今日，英特尔公司宣布了中国区组织架构的全新升级。王锐晋升为英特尔公司高级副总裁、出任英特尔中国区董事长，全权领导英特尔中国区的所有业务和团队。

▲ 王锐，英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长 | 图源：英特尔

英特尔表示，对公司来说，中国至关重要。中国是全球最大的半导体市场，这里有许多极具创新力的公司。英特尔在中国植根 36 年，成为英特尔重要的制造和研发中心之一，公司持续投入与中国的产业生态伙伴协作创新，共同发展。

因此，英特尔做出最新的组织架构调整和人事任命决定。这次升级赋予中国区领导团队更大授权。王锐出任英特尔中国区董事长，英特尔在中国各业务线均汇报给王锐。

王锐在英特尔累积了 27 年的工作履历，拥有丰富的技术和产业领导经验，包括硬件、软件、EDA、设计解决方案、销售和市场营销等方面。此前，王锐在北京工作，担任英特尔全球副总裁、市场营销集团中国区总经理。王锐拥有电子工程博士学位，以及电子工程和哲学的双硕士学位。

IT之家了解到，英特尔今天同时宣布了英特尔中国区总裁杨旭的退休计划。杨旭自 1986 年加入英特尔至今，将在英特尔公司继续工作到今年年底。