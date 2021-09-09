消息称苹果已向汽车零部件制造商发出报价请求

IT之家 9 月 9 日消息 韩国《每日经济新闻》援引消息人士的话称，苹果将加快独自生产电动汽车的泰坦计划 (Project Titan)，并且已经向全球汽车零部件制造商发出报价请求，这可能暗示苹果将很快会为其电动汽车挑选汽车零件合作伙伴。

在与汽车制造商的谈判没有取得明显进展后，苹果还将重启汽车研发实验室并开启 Apple Car 开发工作。

消息人士指出，该实验室的重启可能意味着苹果汽车策略已经转向自主开发一款完整的汽车，而不仅仅是专注于软件层面。

今年 6 月，苹果聘请到了宝马电动汽车部门的前副总裁乌尔里希・克兰茨 (Ulrich Kranz)，“泰坦计划”从此开启新的篇章。

彭博社也表示，这是苹果决定制造无人驾驶电动汽车、直面特斯拉等对手的明确信号。

业内人士认为，苹果可以自行开发电动汽车，但也有可能像生产 iPhone 一样寻找代工商。本月初，有媒体报道称，苹果访问了 LG 电子和 SK Innovation，并将与 SK Innovation 一同秘密开发汽车。

IT之家了解到，苹果在 2014 年推出了泰坦计划，自 2016 年以来就一直在为其智能汽车寻求合作方，但此前的爆料证明，苹果只是在测试自动驾驶功能，对于造车似乎一点都不急。