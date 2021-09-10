消息称小米汽车计划 2024 年出车、三年卖 90 万辆，官方回应：不予置评

IT之家 9 月 10 日消息 据 36 氪报道，多位接触到某零部件巨头的知情人士透露，“小米汽车计划在 2024 年上半年出车。”

其中一位消息人士表示，小米汽车计划在 2024 年出车后，此后三年每年推出一款新车，“而这三年的总销量要达到 90 万辆。”对此，小米集团表示不予置评。

报道指出，小米汽车团队架构已有雏形，此前的小米汽车筹备组已更名为汽车部，拥有产品部、智能座舱部、自动驾驶部、整车硬件部、动力系统部、智能制造部等十余个一级部门。

IT之家了解到，小米 9 月 1 日宣布小米汽车正式完成工商注册，公司名为小米汽车有限公司，注册资金 100 亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军亲自出任法人代表。

今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

在小米春季新品发布会上，雷军曾表示，小米将以现有 1080 亿元现金储备、10000 多人的研发团队、全球前三的手机业务、全球最好的智能生态全力打造小米汽车。