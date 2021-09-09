苹果 iPhone 13/mini/Pro/Pro Max 存储容量、颜色曝光：64GB 起步，部分缺失 256GB，新增粉色、哑光黑和青铜色

IT之家 9 月 9 日消息 据 91mobiles 报道，乌克兰电子商务网站“KTC”称，苹果 iPhone 13 系列产品将提供新的粉色、哑光黑色和青铜色，存储选项将与 iPhone 12 系列保持一致，除了 5.4 英寸和 6.1 英寸标准版机型没有 256GB 存储选项外，该网站声称已经披露了即将到来的 iPhone 13 系列的设备配置选项。

iPhone 13 mini 和 iPhone 13 显然将继续有六种颜色可供选择。黑色、蓝色、紫色、粉色、白色和 PRODUCT（红色）。这意味着粉色将取代 iPhone 12 系列阵容中的绿色。

另一方面，消息称 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将继续提供四种颜色选择。黑色、银色、金色和青铜色。这意味着黑色将取代 iPhone 12 Pro 系列阵容中的石墨色，而青铜色将取代海蓝色。

今年早些时候曾传出哑光黑和青铜色的 iPhone 13 Pro 颜色选择，也有非常粗略的报告称有粉红色的 iPhone 13 机型，所以这有可能是这些上市颜色选择的起源。

据报道，苹果还打算为 iPhone 13 系列阵容中的每个型号尺寸提供以下存储选项。

iPhone 13 mini：64GB 和 128GB

iPhone 13：64GB 和 128GB

iPhone 13 Pro：128GB、256GB、512GB

iPhone 13 Pro Max：128GB、256GB 和 512GB

这将意味着 iPhone 13 阵容的存储配置将与 iPhone 12 阵容基本相同，但 5.4 英寸 mini 机型和标准 6.1 英寸机型没有 256GB 选项，这似乎是一个非常奇特的举动，将减少两种入门级 iPhone 13 系列机型客户的选择种类和最高存储量。

其他乌克兰电子商务网站似乎为每个型号列出了略有不同的存储选项，一些网站显示 iPhone 13 mini 没有 64GB 存储选项，而包括新的 512GB 存储选项，而其他网站则显示选项一直到 1TB 存储空间。因此，对 KTC 的信息应持谨慎态度。值得注意的是，KTC 没有显示出 iPhone 13 Pro 机型有传闻中的 1TB 存储选项。

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IT之家获悉，此前供应链透露，新 iPhone 13/Pro 系列采用 A15 处理器，由台积电独家代工，今年 8 月到 12 月台积电大约会生产超过 1 亿颗 A15 处理器，换言之，苹果初期新 iPhone 13 系列备货量会超过 1 亿台，比先前乐观预估的 9500 万支还多出超 5%。

苹果 iPhone 13 系列将搭载更小的刘海凹槽、升级的 A15 芯片、120Hz ProMotion 显示屏和相机的改进、更大的电池容量等功能。

预计苹果 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将受益于 LTPO 显示屏，它不仅将通过 ProMotion 120Hz 刷新率为用户提供更好的观看体验，还可能支持 AOD 息屏显示功能。