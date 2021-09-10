微软 Edge 浏览器创下里程碑，超 1000 个版本面向 Dev 和 Canary 频道推送

IT之家 9 月 10 日消息 据 onMSFT 报道，微软今天分享了微软 Edge 浏览器的一个重要里程碑。微软表示，自从最初宣布推出基于 Chromium 的 Edge 浏览器以来，现在已经有 1000 个版本通过了 Edge Dev 和 Canary 频道发布。当然，微软今天还推送了每周的 Edge Dev 版本（最新版本为 95.0.1000.0）。

微软官方网站介绍，Microsoft Edge 是一款快速而安全的浏览器，可帮助你保护数据，节省时间和金钱。IT之家获悉，登录后可跨设备同步 Microsoft Edge，Microsoft Edge 现可在支持的 Windows、macOS、iOS 和 Android 版本上使用。

Microsoft Edge 设有集锦、垂直选项卡和沉浸式阅读器等功能，可帮助你在浏览、观看流媒体、搜索、分享和更多场合下最大程度地组织并充分利用时间。

凭借价格对比、优惠券、评级和评论以及 Bing 和 Rebates 中的 MS Rewards 等功能，在使用 Microsoft Edge 和 Bing 购物时，你可以在线上找到最佳交易。

Microsoft Edge 设有 SmartScreen、密码监控、InPrivate 搜索和儿童模式等安全功能，有助于保护你和你亲人的线上安全。

针对儿童的浏览模式具有内置保护和自定义设计，可使孩子仅浏览适合他们的网站。