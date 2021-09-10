百度网盘 TV 版 SVIP 超级会员权益限时免费：畅享视频倍速、4K 超高清播放

IT之家 9 月 10 日消息 百度网盘今天宣布，在 9 月 10 日至 9 月 23 日期间，百度网盘 TV 版超级会员权益限时免费，全员无限畅享！
特权限免 1：高清播放
百网盘 TV 版最高支持 4K 视频播放！
电视大屏加上高清画质，带来无与伦比的视听体验。4K 画质拥有极强的立体感，带给你恍若实景的视听体验。
特权限免 2：倍速播放
百度网盘 TV 版 支持 0.75 /1 /1.25 /1.5 /2 倍五种倍速播放形式
下面是百度网盘 TV 版特性
打通电视、移动端之间的端口壁垒
百度网盘用户可以从电视端提取云盘文件，在电视端就可以使用云盘的文件。
大屏“看片”，如临其境
手机屏幕再大，也远没有电视视听那样的视听体验。尤其是在影音娱乐、多人会议等场合下，大屏演示、大空间沉浸式互动才能带来更好的体验。
文件传输，一步到位
百度网盘 TV 版上线后，对于有办公学习需求的用户来说，在装有电视系统的会议室，可以通过电视端直接提取、演示网盘中的各类文件，终结了以往开会必须先接入个人电脑、或用 U 盘来回“搬运”文件的时代。
电视上打开百度网盘 TV 版即可享受超级会员权益限时免费活动。
IT之家小贴士：去百度网盘 App 搜索“TV 版”，即可查看 TV 版下载＆安装攻略。