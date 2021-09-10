英特尔 Alder Lake 处理器/ Z690 芯片组连接参数曝光：16 条 PCIe 5 通道

IT之家 9 月 10 日消息 英特尔第 12 代酷睿“Alder Lake ”处理器将于今年发布，目前产品的最新实拍照片再次曝光，展现了最新的 LGA1700 规格接口。从图中可以看出，处理器底部中央依旧有着大量小电容，四周有着凹槽。

据外媒 VideoCardz 消息，PC Inquisitor 近日展现了一张 Alder Lake 处理器/Z690 芯片组的详细连接参数图，展现了处理器和这款主板芯片组的对外连接性能。

从图中可见，这一代桌面处理器，将同时支持 DDR5、DDR4 内存，默认频率最高支持为 4800MHz、3200MHz，最高支持双通道，每通道最多两条。这一消息利好玩家，因为全新的 DDR5 内存条售价预计将会更高，新装机的用户可以继续沿用此前的 DDR4 内存。

除此之外，处理器将原生支持多达 16 条 PCIe 5.0 通道，此外还有 4 条 PCIe 4.0 通道用于连接固态硬盘或者傲腾内存。这可以解释为何处理器的触点，相比上一代的 LGA1200 插槽明显增加。

芯片组方面，这一代的旗舰型号 Z690 使用 DMI 4.0 总线与 CPU 互联。芯片组将提供最多 12 条 PCIe 4.0 通道，或者 16 条 PCIe 3.0 通道。此外还具有 6 条 SATA 6Gb/s 接口，最多 4 条 USB 3.2 Gen2×2 接口，或者最多 10 条 USB 3.2 Gen2×1 接口。

IT之家了解到。这款芯片组还支持 5G 移动网卡、AX211 WiFi 6E/7 无线网卡，同时兼容高解析声卡以及傲腾存储、硬盘 RAID 功能。

根据此前外媒传言，英特尔 Alder Lake 处理器/Z690 芯片组有望于 2021 年 11 月 17 日正式发布。