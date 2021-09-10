微软：过去一年有 16 万员工居家办公，2.5 万新员工远程入职，有 90% 员工感觉已融入微软

IT之家 9 月 10 日消息 今天微软携手领英，发布了最新混合办公数据及创新。微软曾计划将 10 月 4 日定为第一个可能重新全面开放微软的雷德蒙德总部，以及在美国其他地区的办公场所的日期。但正如与员工分享的，微软已经调整了这项计划。

微软称，鉴于新冠疫情的不确定性，决定不再尝试预测办公场所重新开放的新日期，而是根据公共卫生指导，在安全的前提下尽快重新开放。微软也将为员工预留出 30 天的过渡期，同时允许继续保持敏捷性和灵活性，同时查看数据、做出选择，以保护员工的健康、安全和幸福。

微软称，在过去的一年中，有 16 万微软员工居家办公，2.5 万名新员工以远程方式入职，而感到自己融入微软的员工比例达到了 90%，创下了历史新高。根据调查，员工对管理者的信心和支持也处于历史最高水平。

IT之家获悉，微软的持续研究表明，员工渴望与团队有更多的见面时间，又希望保持远程办公的灵活性。每个人的需求又各不相同：计划在办公室花最多和最少时间的员工中，有 58% 是出于同样的原因：即更专注于工作。还有一些空白需要填补 —— 与非管理者相比，管理者计划在办公室中花费更多的时间（比例分别是 45% 和 39%）。此外，接受调查的员工中，计划在办公室的工作时长也超出了管理者预期。这种复杂性就是萨提亚所说的混合办公悖论。