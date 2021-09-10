小米 MIUI 本周公告：修复手机管家闪退等问题

IT之家 9 月 10 日消息 今晚小米发布了本周小米手机以及 MIUI 公告。小米表示，手机管家 App 部分场景会出现闪退问题，已经在最新版本中修复。关于小爱同学找手机功能频繁自动唤醒的问题，已在开发版中部分优化。

以下为其它 Top 10 问题及答复：

1. Redmi K40Pro 王者荣耀游戏掉帧

进度答复：王者荣耀是一款市面上应用广泛的游戏，当游戏配置 —— 即画面质量和游戏帧率较高时，游戏的功耗将非常高，过高的整机功耗会伴随一定的温升影响，为保障良好的用户体验，当温度升高时，手机会动态降低帧率，整机功耗也随之降低，使用户仍可享受良好的画质和游戏帧率。优化体验与用户体验始终是我们关注的重点，我们的系统版本针对不同的使用场景进行了优化，设计了均衡的综合性能释放方案，用以持续提供更为舒适、稳定的体验，还请大家放心使用。

4. 本地/下载最近播放列表，本地音乐无法显示

进展答复：部分机型预计下周自升级发布，请大家更新最新版本验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

5. Redmi K30 Pro 开发版部分场景信号差

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

6. 小米 10S 在 12.5.8.0.RGACNXM 版本网络不稳定

进度答复：已初步分析完米粉朋友们反馈的数据断网的日志，一部分是网络信号差、临时的信号波动大等导致的网络问题，还有一部分需要大家抓取问题复现的 modem 日志，才可做进一步的分析和定位问题。详细的抓取方法可见：小米社区 — 网络信号圈置顶公告 — 小米数据流量日志抓取方案，感谢米粉朋友们的反馈，点击查看教程

7. 天气预报不准的问题

进度答复：已成立天气数据准确性问题专项小组，逐一排查米粉朋友反馈中提到的高频问题，并和气象数据合作方一起研究解决，目前已为 80% 问题提出解决方案。另外还请大家理解，在气象学中天气预报无法做到 100% 准确。

8. 小米商城 App 部分场景闪退

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

9. 小米 10S 在 12.5.8.0.RGACNXM 版本耗电快

进度答复：经排查无明显异常，最新版本会进一步优化，感谢米粉朋友们的反馈。

10. Redmi K40 游戏增强版屏幕触控不灵敏

进度答复：请米粉朋友们先升级到最新稳定版，如出现打字卡顿、屏幕全部失灵或屏幕下方区域失灵，请大家录屏后提交反馈。对于滑动变点击的问题，正在进一步回访中，请在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

IT之家了解到，小米于本月推出了 MIUI 研发进度公告页面，详细披露开发版系统正在排查的问题以及已解决的问题，便于用户了解最新进展。