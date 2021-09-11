美地方法官裁决：苹果不得强迫开发者使用应用内支付，可提及其他付款方式

IT之家 9 月 11 日消息 据 MacRumors 报道，备受瞩目的 Epic Games 诉苹果一案今日达成判决，美国地区法官 Yvonne Gonzalez Rogers 裁定苹果的行为是反竞争的，并在其他方面做出有利于苹果的判决。

在一份长达 185 页的判决书中，Rogers 法官表示，“法院无法根据联邦或州的反垄断法最终判定苹果是垄断者”，但她表示，这场审判“确实表明，苹果正在进行加州竞争法下的反竞争行为”。Rogers 的结论是：“苹果的限制引导条款向消费者隐藏了关键信息，非法地剥夺了消费者的选择。”

因此，Rogers 法官发布了一项永久禁令，要求苹果允许美国开发商引导用户使用苹果应用内购买系统外的支付方式。

苹果上周已经宣布，从 2022 年初开始，将允许 Netflix、Spotify 和亚马逊 Kindle 等“阅读器”应用的开发者在其网站上添加应用内链接，以便用户设置或管理账户。但是，如果这一裁决得到维持，苹果将被要求把这一措施扩大到所有类型的应用。这项裁决还确保了开发者能够明确提及其他支付方式。

Rogers 法官判决，Epic Games 应支付 2020 年 8 月至 2020 年 10 月期间通过直接付款方式从 iOS 版 Fortnite 应用中向用户收取的 12,167,719 美元收入的 30%，以及 Epic 任何此类收入的 30% 的赔偿金。

IT之家了解到，对此，苹果表示：“今天，法院确认了我们一直都知道的事实：App Store 没有违反反垄断法。因为法院承认‘成功并不违法’。在我们开展业务的各个领域，苹果都面临着激烈的竞争。我们相信，客户和开发商选择我们，是因为我们的产品和服务是世界上最好的。我们仍然致力于确保 App Store 是一个安全、值得信赖的市场，支持蓬勃发展的开发者社区和超过 210 万个美国就业岗位，规则对每个人一视同仁。”