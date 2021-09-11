《英雄联盟》11.18 版本漏洞频出，设计师发推致歉

IT之家 9 月 11 日消息 《英雄联盟》11.18 版本改动之后，玩家反馈出现了许多 bug。拳头的设计师 Jeevun Sidhu 发推特对这些 bug 进行了解释并且诚挚道歉。

设计师 Jeevun Sidhu 表示：

1.掠食者：掠食者 buff 开启提示文本并没有显示，这个 bug 将于 11.19 版本修复。

2.蒙多：大招提供的暂时的额外生命值错误的显示成额外生命值，其实按基础生命值计算的（并不算额外生命值）。我们这样做是为了尽可能降低蒙多超模的影响。我们将更新提示文本，以正确匹配下次版本改动。

3.奇亚娜：EQ 连招有时候无法命中一些被击飞的单位（包括被自己 R 技能击飞的单位）会通过一个小版本改动修复。

4.辛吉德：原计划开 R 后所有的伤害来源都能够制造重伤，最终只给 Q 加了重伤。关于所有伤害是否都能加重伤我们要听大家的反馈。

5.塔莉娅：发现了两个 bug，已经修复了一个，另一个正在积极修复中。 我要对这些沟通问题和 bug 诚挚道歉，这是一个大版本改动，我们很抱歉让大家在版本改动日失望了。我们应该给大家呈现更好的效果，在未来我们会尽力避免这些失误。

IT之家了解到，Jeevun Sidhu 表示其中一些错误将会在 11.19 版本修复。同时，在 11.19 版本，新英雄“愁云使者-薇古丝”将上线。

此前另一位拳头的设计师 @ReinaSweet 还透露，无限火力模式预计将于《英雄联盟》S11 全球总决赛期间上线。