英雄联盟官宣 S11 2021 全球总决赛将在冰岛雷克雅未克举办，10 月 5 日开幕，11 月 6 日冠亚军决赛（附日程安排）

IT之家 9 月 9 日消息 据英雄联盟官方宣布，经过与欧洲相关机构和可靠的风险评估与安全合作伙伴的密切合作，我们决定在冰岛雷克雅未克举办 2021 全球总决赛。这场今年最大规模，最顶级的电子竞技赛事将于 10 月 5 日正式开幕，并于 11 月 6 日举行冠亚军决赛。比赛场馆为 Laugardalshöll 室内体育馆装修一新的 A 馆。

英雄联盟官方表示，为了确保大赛主办方、制作方和参赛人员的健康和安全。我们不得不非常遗憾的决定本次在冰岛举办的 2021 全球总决赛将无法安排现场观众。我们将继续听取来自卫生组织、以及当地与国家管理部门的指导意见，将所有人的安全放在首位。

地点与场馆详情

地点：冰岛雷克雅未克场馆：Laugardalshöll 室内体育馆 A 馆

日期：10 月 5 日 - 11 月 6 日

入围赛：10 月 5 日-9 日

小组赛：10 月 11 日-13 日和 10 月 15 日-18 日

四分之一决赛：10 月 22 日-25 日

半决赛：10 月 30 日-31 日

决赛：11 月 6 日

2021 全球总决赛赛制

共有 22 支来自全世界的队伍参加全球总决赛，比赛共分三个阶段：入围赛、小组赛和淘汰赛。比赛所有阶段都将在 Laugardalshöll 室内体育馆 A 馆举办（季中冠军赛的举办地点为 B 馆）。

入围赛阶段有 10 支参赛队伍：

以下赛区的一号种子队伍：

巴西赛区（CBLoL）：RED Canids Kalunga；

日本赛区（LJL）：DetonatioN FocusMe；

大洋洲赛区（LCO）：PEACE；

独联体赛区（LCL）：Unicorns of Love；

拉丁美洲赛区（LLA）：Infinity Esports；

土耳其赛区（TCL）：Galatasaray Esports；

东南亚赛区（PCS）的二号种子：Beyond Gaming；

北美赛区（LCS）的三号种子：Cloud9；

LPL 赛区和韩国赛区（LCK）的四号种子 ：LNG Esports 和 Hanwha Life Esports

10 支队伍将通过抽签分为两个小组，每组 5 队，每支队伍都要和所在分组内的其它所有队伍进行一场单场决胜的比赛。各组排名第一的队伍直接自动晋级小组赛。各组排名第三和第四的队伍进行一场五局三胜比赛，胜者将挑战另一组的二号种子队伍，争夺最后两个席位。

注：和去年的全球总决赛与 2021 季中冠军赛一样，两支来自 VCS 的队伍由于旅行限制的原因无法参赛。我们将会和我们的合作伙伴一起，竭尽全力帮助 VCS 的队伍参与 2022 季中冠军赛。

小组赛阶段共有 16 支参赛队伍，包括 4 支通过入围赛晋级的队伍和 12 支新的参赛者：

韩国赛区（LCK）一号、二号和三号种子队伍：DWG KIA, Gen.G, T1

LPL 赛区一号、二号和三号种子队伍：EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Royal Never Give Up

欧洲赛区（LEC）的一号、二号和三号种子队伍：MAD Lions, Fnatic, Rogue；

北美赛区（LCS）的一号和二号种子队伍：100 Thieves, Team Liquid

东南亚赛区（PCS）的一号种子队伍：PSG.Talon Esports

这 16 支队伍将分为四组，每组 4 支队伍，每支队伍须与组内其他所有队伍进行两场比赛。每个分组的前两名队伍将会进入淘汰赛阶段。

IT之家获悉，淘汰赛阶段的 8 支队伍将采取五局三胜、单场淘汰的赛制，依次进行四分之一决赛、半决赛和决赛。最终进入冠亚军决赛的两支队伍将进行五局三胜的对决，胜者将斩获 2021 英雄联盟全球总决赛的桂冠。

入围赛和小组赛将于北京时间晚上 7 点开始。四分之一决赛、半决赛和决赛将于北京时间晚上 8 点开始。