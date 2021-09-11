京东物流：多款机器人已商业化运营

IT之家 9 月 11 日消息 昨日，2021 世界机器人大会在北京开幕。京东物流展示了 L4 级别自动驾驶智能快递车等 8 款机器人。

具体来看，在此次世界机器人大会中，京东物流展出的机器人包括机房巡检 AI 机器人、商用服务 AI 机器人、京麟智能配送机器人、可穿戴 AI 仿生手、京东智能快递车、智能微型无人仓、搬运型 AGV 机器人地狼、轨道巡检 AI 机器人。

京东物流表示，多款高科技机器人已逐步投入现实场景的应用中。此次展出的京东物流 L4 级别自动驾驶智能快递车，目前已经在全国超 10 个城市运营。在参与武汉及石家庄等地抗疫 107 天里，京东物流智能快递车往返行驶总里程超 6800 公里，运送包裹约 1.3 万件。

此外，京东物流此次展出的搬运型 AGV 机器人地狼，也已经大范围应用。今年 6 月，100 多台地狼机器人在西藏拉萨的自治区级公共物流仓储配送中心启用。“地狼”的最高承重达 500KG，具备环境感知、自主导航、容器识别、无线开关机、一键归巢等功能。

智能微型无人仓中的机械臂拣选系统则是京东物流针对仓储物流商品拣选出库环节的自研系统，可利用机器人 3D 视觉技术，提高拣选拣选效率和准确率。目前，该产品已经应用于多个京东物流亚洲一号智能仓库中。

IT之家了解到，京东物流多款商服机器人、室内配送机器人也已经步入应用阶段。