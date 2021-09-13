索尼发布 HT-A5000 回音壁音箱：支持垂直环绕声、360 临场音效

IT之家 9 月 13 日消息 索尼于 9 月 9 日正式发布了 HT-A5000 回音壁音箱。该产品适用于家庭影音用途，具有 5.1.2 声道，兼容杜比全景声、DTS:X 等功能。官方表示，该产品致力于为客户创作最佳的声音体验，同时支持针对房间大小自动优化音质。

索尼 A5000 音箱搭载索尼自研的“垂直环绕声引擎”（Vertical Surround Engine）。这项技术采用垂直向上发声的扬声器，可以在垂直空间中实现音频定位，进一步扩展环绕声的概念。音箱具有 S-Force PRO 前环绕声单元，结合索尼的数字声场处理技术，能仅凭借一个条形音箱实现巨大的、身临其境的水平声场。

这款音箱可选配独立的低音炮以及后置环绕音箱，不论是单独使用还是混合使用，均支持房间声学校准功能。音箱本体内置两个低音单元，独特的矩形形状扩大了振膜面积，能够在小体积中提供足够的低音声压。此外，音箱还具有多个不同方向的中音、高音单元，总功率可达 450W。

IT之家了解到，索尼 A5000 具有 DSEE Extreme 技术，能够利用 AI 技术自动恢复高度压缩的音频信号中损失的高频细节，为用户带来更好的效果。该产品支持 360 临场音效，兼容 Spotify Connect、Chromecast、Airplay 2、蓝牙以及 WiFi 多种连接方式，用户可以使用多种流媒体平台来播放音乐。

画面方面，这款音箱连接电视，支持最高 8K HDR 视频以及 4K 120fps 视频，兼容杜比视界等格式，预计采用的是 HDMI 2.1 接口。产品还兼容亚马逊 Alexa 以及谷歌语音助手。

索尼 HT-A5000 回音壁音箱将于 2021 年秋季开售，定价 899.99 美元（约 5796 元人民币）。