雷鸟发布新极客 II 鹤 5 系列电视：120 分区背光/ HDMI 2.1 接口，3999 起

IT之家 9 月 12 日消息 雷鸟于 9 月 10 日发布了鹤 5 系列电视发布会，共发布了新极客 II S545C 系列的三款新品，包含 55 英寸、65 英寸、75 英寸三个版本。该系列电视均搭载 4K 分辨率 120Hz 屏幕，以及专为游戏设计的 HDMI 2.1 接口，具有低输入延迟。

雷鸟鹤 5 系列电视拥有 120 个背光分区，峰值亮度可达 750nit。电视的液晶面板可覆盖 94% DCI-P3 广色域，色彩精度△E≈2，产品逐台调校。电视除了拥有 120Hz 高帧率，还配备 MEMC 运动补偿功能，提高画面流畅度。

游戏方面，鹤 5 系列电视的 HDMI 2.1 接口，延迟低至 12ms，支持 VRR 可变刷新率以及 ALLM 自动低延迟功能，方便连接 PC 以及次世代游戏主机。

这款电视还支持杜比视界 + 杜比全景声，画质方面拥有细节增强、降噪、色度补偿、边缘增强、肤色校正等功能。

性能方面，雷鸟该系列电视内置联发科 MTK9652 旗舰级电视芯片，拥有 4×Cortex-A73 2.8GHz 处理器，采用了最新的 ARMv8-A 架构。此外还内置双核 Mali-G52 GPU。该芯片支持双通道 WiFi 6 以及蓝牙 5.2 协议，保证稳定的连接体验。此外，电视还配备 4GB 大内存以及 32GB 存储空间。

IT之家了解到，音频方面这款电视配备铷磁铁扬声器以及高纤维振膜，使用了对称磁路设计，配备双风管低频反射器。系统方面，电视配备远场语音功能，可以进行播放控制、天气查询、生活百科等功能。

雷鸟新极客 II 鹤 5 系列电视首发售价如下：

55 英寸版 4499 元

65 英寸版 5499 元

75 英寸版 7499 元

该产品目前已经开启预售，将于 9 月 19 日正式开售，9 月 28 日发货。