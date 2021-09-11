Epic CEO：对判决并不满意，暂无让《堡垒之夜》重返苹果 App Store 的计划

IT之家 9 月 11 日消息 Epic Games 与苹果长达一年的诉讼迎来了一个里程碑。美国地方法官 Yvonne Gonzalez Rogers 做出了判决，但并非 Epic Games 或苹果希望看到的结果。

Rogers 法官要求苹果允许美国开发商引导用户使用苹果应用内购买系统外的支付方式。此外，裁决还确保了开发者能够明确提及其他支付方式。

IT之家了解到，Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney 通过社交媒体表示，公司对判决并不满意，目前还没有计划让《堡垒之夜》重返 App Store。

Sweeney 称今天的裁决对开发商或消费者来说“不是胜利”。他还表示，当 Epic 可以提供“与苹果应用内支付公平竞争的应用内支付”时，《堡垒之夜》将重返 App Store，但具体情况目前尚不清楚。

尽管 Epic 对这一判决并不满意，但其他与苹果有争议的公司支持这一裁决。Spotify 的法律主管 Horacio Gutierrez 表示，Spotify 对这一结果感到“满意”，同时呼吁立法进一步解决苹果的反竞争行为。

Epic Games 计划对它不赞同的部分裁决提出上诉，苹果也可能会提出上诉。苹果的律师向媒体表示，他们仍在分析法官的决定。

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