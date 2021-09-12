十铨科普 QLC 闪存：新技术使得耐用性增强，已有 15.3TB 2.5 英寸 SSD

IT之家 9 月 12 日消息 本周十铨在其官网播客发表文章，对目前的 NAND 闪存技术进行科普。官方表示，现有的已量产技术中，最高密度的是 QLC，即每个存储单元 (Cell) 可记录 4 个位 (bit)。由于每个单元有其标准尺寸，因此 QLC 需要记录更多组电压（16 个），同时写入机制会更复杂，在可靠度、寿命等方面天生就有其限制。

官方表示，首款使用 QLC NAND 的存储产品于 2018 年推出，但是现在的技术已经有了进步，采用了更新的制程、更强大的芯片堆栈架构，因此近期推出的 QLC SSD 无论是在读写效能还是耐用度上其实已经非常接近 TLC SSD 的水平，过去曾引起讨论的耐用度问题也就不需要再特别担心。

IT之家了解到，十铨于 2020 年推出过一款 QX SSD，为 2.5 英寸规格。这款固态硬盘就使用了最新的 QLC 闪存，单颗 Flash 可达 1TB。因此，总共使用 16 片 Flash 芯片便可以达到 15.3TB 的可用容量。

十铨 QX SSD 读写速度分别为 560MB/s、480MB/s，能够从容量上与主流机械硬盘抗衡。寿命方面，该产品可达 2560TBW 的写入寿命，可靠性高。这款产品同时还提供 8TB、4TB 规格可选，15.3TB 版本售价高达人民币 2.72 万元。