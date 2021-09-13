网盘自由到来？3T 不限速的夸克网盘实测

去年“Pandownload”作者被逮捕的事件曾经引起网友的热议，其中不少网友表达纠结之情。

非法软件肯定要抵制，但市面上正规网盘产品的限速政策和昂贵的会员费，确实又让人头疼。

再比如这两天又有消息称微信打算推出付费个人云存储服务，可以把聊天记录存云端，方便不同设备同步。

微信可算是意识到这个大痛点了。但一看价格，苹果端可能 180 元 / 年，安卓端则 130 元 / 年。我的天，真心不菲。

汐元不禁想喊一句，我们想要一个便宜又好用的云存储服务，就这么难吗？

这时，夸克网盘站了出来，大叫一声：不难！

对于夸克这个 App，相信各位都不陌生，在各种花里呼哨的搜索或浏览器 App 中，它就像一股清流，简洁清爽又好用，拥有大批粉丝。

而最近，夸克对网盘服务进行了升级，真正做到大家想要的“大快好省”，即空间大、速度快、好用、省钱。

下面汐元就先带大家体验一下，看看“大快好省”的夸克网盘究竟怎么样。

一、不限速的体验，确实不一般

对于网盘，大家最关心的应该就是下载文件的速率了。在普通会员下，夸克网盘可以为大家带来最高 50MB/s 的不限速体验。实际情况怎样呢？

测试时，汐元用家里的网络通过夸克网盘下载一部旅游视频。视频大小为 6.27GB，家里的网络是千兆宽带，手机连接 5GHz 的 Wi-Fi。下载时，手机上夸克网盘的峰值速率大概能达到 44MB/s，相当炸裂。

这部 6.27GB 的视频只花了大概 2 分钟就下载完成了。这种速度，是汐元在其他网盘上没有体验过的。

能做到这样也是有原因的，不限速的下载体验，是夸克联合 2020 年权威全球云厂商评价积分中位列第一的阿里云推出的，在阿里云数据中心软硬件、边缘节点、在线异构计算等关键技术的加持下，强势做到不限速。

二、在线视频播放流畅不卡，功能丰富

1、在线看视频，5 倍速也不卡

除了告诉下载，很多人还会习惯在网盘上直接观看自己收藏的视频，这种情况也是需要强大网速支持的。

于是汐元尝试在夸克网盘上播放IT之家的一期视频。夸克网盘内置的视频播放器功能很强大，可以支持最高 5 倍速播放，并且 5 倍速下播放，视频也丝毫不卡顿。

汐元随意拖动视频进度条，松开手，就能立刻从进度条对应的位置播放。整个体验就像在本地看电影一样。这都是夸克网盘不限速的特质保证的。

2、客厅投屏，无缝切换

除了在线播放，夸克网盘的视频播放器还支持一键投屏，搜索到附近的设备后点击连接即可。投屏的时候，拉动进度条，同样不会卡顿。

3、画中画和音频模式

说到夸克网盘播放器的功能，还有两项值得一提。首先是支持画中画，打开后就可让视频变成悬浮小窗，可随意拖动位置，方便一边做其他事一边看视频。

同时，你还可以使用音频模式，只播放音频不播放画面，适合走路或开车的时候“看”一些讲解类的视频。

三、普通会员 3T 空间备份神器

全新升级的夸克网盘加入了普通会员 3T 大空间的会员选项，相比超级会员的 6TB，对于普通消费者来说显然是更加经济实用的选择。

如果你不是有什么特殊的超大型文件存储需求，3TB 的网盘空间绝对够用。哪怕是存储一些游戏、视频等大型文件，也绰绰有余。要知道，夸克网盘支持 40G 的大文件上传，这样当你上传一些大型文件时，就再也不用把文件切割成很多小文件分批上传了，更加方便。

还有就是，现在手机的存储容量普遍在 256GB 和 512GB，即便你把手机中所有的文件都备份到夸克网盘上，也不是问题。包括比较让人头疼的微信和 QQ 文件，日常使用越积越多，留着太占空间，删掉又怕日后会用到。有了夸克网盘，就可以统统备份到网盘上。

备份上传的文件中，像图片、视频这类文件都可做到原画质上传，压缩包上传后再查看也可以直接在线解压观看，非常方便。

而且，有了夸克网盘 3TB 的大空间，即便买一些 64GB 小存储容量的手机，也不用担心存储空间不够用了。

比如说 iPhone，我们知道 iPhone 不同存储容量版本之间价差较大，iClould 的价格也相对较贵，过去买了 64GB 版 iPhone 的同学往往要忍受存储空间捉襟见肘的麻烦，而有了夸克网盘 3TB 大容量还不限速的体验，就再也不用担心这些了，就像有了一个额外的备份神器。

四、其他效率功能体验

夸克网盘的基本功能，交互逻辑和其他网盘 App 其实没有太大差别，因此在使用习惯上可以无缝切换。

以安卓版 App 为例，网盘页面底栏分为 5 个功能板块入口，分别是首页、云文件、添加新的上传 / 下载任务、传输页面和会员入口。

首页有用户的云盘空间内容信息、工具集、最近文件和本地图片上传选项，其中重点是工具集，点开后可以看到，夸克网盘集成的功能非常丰富，这是我们接下来要体验的一个重点。

1、PDF 转换工具

在工具集中，最吸引小编的是 PDF 文件转换功能，你可以利用这个工具将其他文档转为 PDF，也可以将 PDF 转换为 Word、PPT、Excel、文本等格式。

汐元试着将一份 PDF 文件转换为 Word，4.18MB 的文件不到一分钟就可以转换完成，且转换后的文档没有出现明显的排版错误。

2、扫描工具

除了文件转换，夸克网盘还提供了扫描工具，可以扫描纸质资料生成 PDF，还可以自拍证件照和扫描证件等等，这些工具对于办公族来说会很实用。

3、云笔记

另外比较好用的功能，就是夸克网盘里还整合了一个云笔记，方便大家日常需要在手机上同步一些资料、信息，直接在夸克的笔记中记录，就可以多端查看了。

总体来说，夸克网盘的辅助功能还是非常丰富的，不仅仅是简单的文件存储和上传下载，而是围绕使用文件以及外围办公场景提供了丰富的服务，这些服务可以大大提升用户体验和用户粘性。

四、5 元 / 月的价格，相当实惠

夸克网盘不限速，空间大，功能丰富，总体来说是相当好用的。那这么好用的网盘多少钱呢？

进入网盘的会员中心，你的目光绝对会立刻被这个信息抓住：普通会员，连续包月只有 5 元 / 月，连续包年则仅仅只有 50 元 / 年。

根据汐元了解，目前市面上基本是找不到比这个价格更低的网盘服务了，再搭配上面说的各种功能热性，性价比更上一层楼。

而且，即便你不连续包，每个月价格也只有 12 元，一年则为 60 元，也十分划算。

如果你是学生，更可以享受连续包月 0.99 元 / 月和连续包年 10.9 元 / 年的“至尊级”优惠，四舍五入一下几乎等于白送了。

当然，夸克网盘也有超级会员，但目前普通会员的权益相比超级会员差别并没有特别大。普通会员云盘空间 3TB，而超级会员为 6TB 空间，另外超级会员每个月 100 次离线下载，普通会员则没那么多。大家可根据需求购买。

最后，夸克网盘还具备多端能力，大家通过 http://pan.quark.cn/ 即可在 PC 端使用网页版，方便不同终端间同步文件。

结语

中国网盘有过黄金时期，也经历过大量倒闭的黑暗时期，归根结底，是要探索出合理合法且可持续的商业模式。

夸克的想法是，在背靠阿里云的巨头优势下，通过给出消费者们普遍能接受的价格，让绝大多数用户都成为付费用户，薄利多销，才能为用户提供更快更大高性价比的服务，促进用户良性付费。

行业需要夸克这样年轻竞争者，去打破固化的商业模式，给用户多一种选择，提高从搜到存的效率。希望夸克网盘能持续运营便宜好用的网盘服务，让我们的云上生活越来越便利。

当然，不管怎么样，对咱们消费者来说，夸克的入局都是一件好事，毕竟，谁能拒绝 5 元 / 月 3T 容量还不限速的天降福利呢？

最后，汐元为大家争取了一份优惠福利：凭福利码“IT之家”购买夸克网盘普通会员连续包年或者 1 年套餐，即可多增一个月，相当于每个月只要 3.8 元，学生特惠的包年价也可参与。

登入夸克 App— 底部栏第三个按钮进入网盘 — 会员中心 — 右上角福利码输入“IT之家”兑换优惠。

体验地址：点此前往