Google Drive 桌面版网盘 macOS 版 52.0 更新，正式适配支持苹果 M1 Mac

IT之家 10 月 23 日消息，据 9to5 Google 报道，“Drive for desktop”是谷歌为消费者和企业用户提供的统一的云备份应用，此前多年一直维持两个独立的客户端。现在，谷歌 Drive for desktop 已经更新，完全支持苹果 M1 芯片的 Mac 笔记本电脑和台式机。

在今年年初，以前的消费者应用程序（备份和同步）获得了“改进的苹果 M1 支持”。同时，以企业为重点的 Drive 文件流 —— 被更新为 Drive for desktop—— 在今年 2 月获得了对 M1 芯片的“开放 Beta 测试”支持。今年 5 月的更新带来了改进，尽管它仍然被归类为“Beta 测试版”。

截至 10 月，谷歌 Drive for desktop 52.0 版本具有“完全支持苹果 Silicon（M1）Mac”的功能。

IT之家获悉，对于 Mac 用户来说，新的统一客户端的特点是更好地支持苹果电脑上的照片库，包括与 iCloud 同步的媒体，可作为谷歌照片上传的一部分。谷歌最初规定免费账户用户的升级期限为 9 月。

现在最新的谷歌 Drive 更新，现在已经广泛用于 Mac 和 Windows 系统，还解决了如下问题：