配件厂商晒苹果 iPhone 13 Pro 1:1 机模：小刘海全面屏 + 大尺寸后置相机模组

上周苹果官方正式宣布，将于当地时间 9 月 14 日（北京时间 9 月 15 日）召开秋季新品发布会，届时全新的 iPhone 13 系列手机、Apple Watch Series 7 智能手表、AirPods 3 无线耳机等重磅新品将如约与大家见面，其中 iPhone 13 系列自然是最受关注的焦点，而随着发布会进入最后的倒计时，其剩余的悬念也越来越少。现在有最新消息，近日有配件厂商进一步晒出了据称是 iPhone 13 Pro 的 1:1 最终版机模。

据配件厂商推出的 1:1 最终版机模显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 iPhone 13 Pro 将采用刘海全面屏设计，但刘海面积相比现款机型明显收窄，将采用一种隐藏式听筒方案，为 Face ID 腾出更多内部空间，这也是苹果四年来首次对屏幕做出改变。机身背部，该系列机型将后置双摄/三摄相机模组，Pro 版将配备 LiDAR 激光雷达扫描仪，且该机模组的尺寸和厚度均有所增加。此外，该机的电源键位置也做了调整，往下移动后更便于单手操作。

其他方面，据此前曝光的消息，全新的 iPhone 13 系列将依旧采用刘海全面屏设计，采用三星的 120Hz LTPO OLED 面板，支持 120Hz 自适应刷新率，并带来智能调节屏幕刷新率功能，可根据屏幕内容实现 1-120Hz 之间自动切换，同时也带来更加省电的效果。此外，该机将搭载全新的 A15 仿生处理器，支持 Wi-Fi 6E 技术，后置三摄相机模组，且镜头规格也将得到进一步提升，将配备全新的超广角镜头，从 5P（f/2.4）和定焦（FF）升级到 6P（f/1.8），自动对焦（AF）。

据悉，全新的 iPhone 13 系列将有望在今年 9 月 14 日亮相，将在屏幕、相机等方面都会有不小的升级，而其售价也将同时水涨船高，顶配版有望突破 15000 元的价格，成为史上最贵 iPhone 手机。更多详细信息，我们拭目以待。