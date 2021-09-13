工信部：汽车芯片供应链紧张问题仍比较严峻，将全面提升供给能力

IT之家 9 月 13 日消息 工信部新闻发言人田玉龙今日表示，总的来看，芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间，当前这个问题还是比较严峻。

田玉龙称，下一步，我们将加强协调力度，加强供应链精准对接，使汽车芯片能够在供给能力上全面提升，使汽车行业平稳健康发展。主要有三项措施：一是保障稳定运行。加强对汽车行业发展和芯片制造供应能力的监测，分析研判，有针对性地解决现在汽车企业存在的短缺问题，积极扶持芯片制造企业加快提升供给能力，加快替代方案投入运行使用，优化整个产业链布局，使芯片供给能力从长远期来看形成稳定供给，从根本上解决问题。二是加快转型升级。坚持电动化、网联化、智能化发展方向，特别是加快促进新能源汽车发展，推动汽车行业持续健康发展。三是继续深化开放合作。芯片是全球化的产业链，要想维护好供应链产业链畅通，就要加大国际合作，稳定国内外供应渠道，畅通渠道。

IT之家了解到，9 月 10 日，在中汽协的秋季媒体沟通会上，中汽协副秘书长李绍华坦言，当前汽车产业的芯片短缺问题已经超出预期，“现在是芯片生产多少，汽车就生产多少。未来几个月的汽车产销情况完全依赖于芯片的供应情况。

当天，中汽协发布的最新数据显示，8 月，我国汽车产销分别达到 172.5 万辆和 179.9 万辆，同比分别下降 18.7% 和 17.8%。截至 8 月底，我国汽车产销量已连续四个月同比下滑。